CNE: sistema electoral venezolano es el más transparente del mundo

CARACAS (Sputnik) — La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Tibisay Lucena, dijo en un acto público que no existe en el mundo un sistema de votación tan transparente como el venezolano.

"Las garantías electorales no son tema nuevo para el CNE, se vienen construyendo desde 2004, [tenemos] un sistema como ninguno en ninguna parte en el mundo que asegura la fiel expresión de la voluntad de los venezolanos y venezolanas", dijo Lucena en un acto al que concurrió la plana mayor del Gobierno y tres candidatos presidenciales, el mandatario Nicolás Maduro, el exgobernador Henri Falcón, del partido Avanzada Progresista, y el pastor evangélico Javier Bertucci.

El acto, que Lucena definió como Diálogo de Garantías Electorales, sirvió de marco para que la presidenta del CNE describiera el funcionamiento del proceso electoral y ratificara el compromiso de cumplir el acuerdo electoral firmado el 1 de marzo por las fuerzas políticas que tomarán parte en las elecciones presidenciales del 20 de mayo

"Celebramos ese acuerdo porque fortalece la democracia y amplía la participación", dijo Lucena.

"El CNE, como poder público autónomo e independiente, vuelve a comprometerse a cumplir y dar como siempre las amplias garantías que generen confianza a candidatos, organizaciones políticas y al pueblo de Venezuela", dijo Lucena.

La funcionaria describió en detalle los cuatro componentes del sistema: las auditorías técnicas, las garantías de seguridad, la observación nacional y el acompañamiento internacional.

UPP89 se niega a acudir a diálogo de garantías electorales

© REUTERS/ Marco Bello Poder Electoral venezolano aclara que solo 4 candidatos presidenciales ya fueron aceptados

El partido opositor venezolano Unidad Política Popular 89 (UPP89) decidió no participar en el Diálogo de Garantías Electorales convocado para este viernes por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para no aparecer en un acto montado en favor del presidente Nicolás Maduro, dijo a Sputnik el candidato presidencial de esa fuerza política Reinaldo Quijada.

"Nosotros no vamos a ir al CNE, nosotros no le vamos hacer comparsa al presidente Nicolás Maduro; tomamos la decisión hoy (viernes) cuando supimos que iba a estar casa militar (la guardia militar que acompaña al mandatario), obviamente al estar casa militar quiere decir que va el presidente Maduro, eso ayer [jueves 1 de marzo] no lo sabíamos", dijo Quijada.

Lea más: Venezuela denuncia injerencia de la OEA en elecciones presidenciales

El dirigente dijo no obstante que está dispuesto a firmar el acuerdo de garantías electorales presentado el jueves por el CNE.

"Iremos el lunes [el 5 de marzo] a firmar el acuerdo, nosotros habíamos solicitado ya un acuerdo, incluso lo solicitamos el 26 de febrero, esa carta fue entregada a la presidenta [del CNE] Tibisay Lucena, la tenemos sellada por el CNE como recibida, donde pedíamos muchas cosas en cuanto a garantías electorales", indicó Quijada.

Le puede interesar: Exmilitar afín a Hugo Chavez inscribe su candidatura a la presidencia de Venezuela

El CNE anunció el 1 de marzo el cambio de fecha de las elecciones presidenciales del 22 de abril para el 20 de mayo, en el marco del acuerdo.

© REUTERS/ Carlos Garcia Rawlins Más de 20 millones de habilitados para las elecciones presidenciales de Venezuela

El nuevo cronograma electoral presentado por el CNE establece que de manera simultánea se lleven a cabo también comicios para elegir los consejos legislativos estadales y los concejos municipales, a pesar de que la Ley Orgánica de Poder Municipal y la Ley de Regularización de Periodos Constitucionales prohíben celebrar elecciones locales junto con nacionales.

Entre otros puntos incluidos en el acuerdo, muchos de los cuales ya existen en leyes vigentes, incluyen la proposición al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, de que conforme una misión de acompañamiento y observación electoral amplia y calificada para todas las fases del proceso.