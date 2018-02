El presidente de Perú niega haber recibido donaciones del ejecutivo de Odebrecht

"Yo, Pedro Pablo Kuczynski, no he recibido jamás una donación del señor Barata, yo no he recibido ninguna financiación de dicha fuente para mis campañas presidenciales", afirmó el jefe de Estado a través de la red social Twitter.

Yo, Pedro Pablo Kuczynski, no he recibido jamás una donación del señor Barata. Yo no he recibido ninguna financiación de dicha fuente para mis campañas presidenciales. (1) — PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) February 28, 2018

© REUTERS/ Mariana Bazo Predomina hermetismo ante interrogatorio por caso Odebrecht al presidente de Perú

​El medio local Gato Encerrado informó que Barata declaró haber entregado 300.000 dólares para la campaña de Kuczynski de Alianza para el Gran Cambio.

Al respecto, el presidente indicó que "según recoge una versión de la prensa, las declaraciones del señor Barata hablarían supuestamente de la campaña de 2011, en esa campaña yo no contaba con un partido sino con una Alianza".

"La Alianza estaba conformada por el PPC (Partido Popular Cristiano), APP (Alianza para el Progreso), Restauración Nacional y el Partido Humanista y, como candidato, no tuve manejo ni control de la tesorería de dicha alianza", agregó Kuczynski.

Gato Encerrado y el diario La República también publicaron que Barata declaró que aportó dinero para las campañas de la líder del partido opositor Fuerza Popular (derecha), Keiko Fujimori.

Por su parte, el medio IDL Reporteros informó en Twitter que en el interrogatorio Barata habló sobre contribuciones a las campañas de Keiko Fujimori, Kuczynski y de los expresidentes Alan García (1985-1990 y 2006 — 2011), Ollanta Humala (2011-2016) y Alejandro Toledo (2001-2006).

#URGENTE En el interrogatorio que se realiza en Sao Paulo, Jorge Barata ya habló sobre contribuciones a las campañas de Keiko Fujimori, Alan García, PPK, Ollanta Humala y Alejandro Toledo. pic.twitter.com/tDIvQqkkL6 — IDL-Reporteros (@IDL_R) February 28, 2018

​La investigación de los fiscales peruanos comenzó cuando el ahora expresidente de la empresa brasileña, Marcelo Odebrecht, sentenciado a 19 años de prisión, admitió ante la justicia que entre 2005 y 2014 distribuyó en Perú 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios.

El período en el que la empresa incurrió en sobornos abarca los gobiernos de Toledo, García y Humala (2011-2016).