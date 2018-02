Canciller uruguayo: hay "buen ambiente" para sellar en días acuerdo Mercosur-UE

"Estamos avanzando en el acuerdo, en algunos aspectos estamos más atrancados, pero en definitiva creo que hay un buen ambiente para acordar en los próximos días; nosotros vamos a ir a Paraguay el viernes que viene porque allí empiezan las negociaciones con Canadá también, que son importantes", dijo el ministro de Relaciones Exteriores a la prensa, consigna el informativo televisivo local Subrayado.

© AP Photo/ Ludovic Marin El pollo galo contra el Mercosur

Desde el 21 de este mes, negociadores del Mercosur (Mercado Común del Sur) y de la UE están reconsiderando aspectos del acuerdo para intentar cerrarlo.

El bloque sudamericano está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela (actualmente suspendido).

El canciller indicó que los principales productos que Uruguay podrá vender a los países de la UE, una vez firmado el tratado, son carne, arroz y productos textiles.

En relación con los lácteos, Nin Novoa advirtió que constituyen la "línea roja" para el país y "prácticamente para todo el Mercosur" en las negociaciones.

Esto se debe a "una razón fundamentalísima, y es que ellos (los países de la UE) quieren que nosotros abramos ese mercado, y nosotros no lo vamos a abrir porque no vamos a competir contra los subsidios, competimos de producción a producción, pero con subsidios no", afirmó.

El canciller informó que el Mercosur también está negociando con Corea del Sur, con la Asociación Europea de Libre Comercio (bloque conformado por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) y Japón.

Las conversaciones para un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE llevan unos 20 años.

En 2010 recomenzaron, pero volvieron a congelarse en 2012 para recuperar dinamismo en 2016.

Las partes esperaban que el acuerdo fuera sellado a finales del 2017, pero las negociaciones se extendieron debido a la negativa de agricultores de algunos países europeos.

Tras una intensa ronda de conversaciones celebrada en Bruselas a finales de enero pasado, la UE mejoró algunos puntos clave para el Mercosur como la cuota cárnica que la elevó de 77.000 a 99.000 toneladas.