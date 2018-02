Canciller uruguayo: voto de Uruguay en OEA sobre elecciones en Venezuela no es injerencia

"No es una injerencia, es una exhortación que quedará en manos de Gobierno venezolano aplicarla o no", afirmó Nin Novoa al ser consultado por la prensa, luego que la votación de Uruguay en el organismo interamericano fuera cuestionada por algunos sectores del gobernante Frente Amplio (izquierda).

Además, el canciller se preguntó: "¿El Uruguay iría a unas elecciones con dirigentes políticos presos y con un Poder Judicial que responde a las directivas del Poder Ejecutivo? ¿Iría a unas elecciones con partidos proscriptos? Yo creo que no y lo que no queremos para nosotros no debemos quererlo para otros tampoco".

Maduro decidió adelantar las elecciones de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) dos años y realizarlas el próximo 22 de abril junto a las presidenciales.

Los partidos que integran la inhabilitada coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática decidieron no participar en las elecciones presidenciales, pues consideran que "no hay garantías".

Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral indicó que 15 de 18 organizaciones políticas del país se han registrado para los comicios.

