Ecuador defiende participación de presidente de Venezuela en Cumbre de Lima

"Ecuador piensa que la Cumbre de las Américas tiene que albergar a todos sus miembros, incluso para tener un espacio donde podamos expresar nuestras ideas, donde podamos disentir, donde podamos recomendar a puerta cerrada", declaró la canciller María Fernanda Espinosa a la prensa tras una rendición de cuentas de su gestión.

En ese sentido, apuntó que su país considera que "las sanciones contra Venezuela solo afectan al pueblo venezolano" y que creen "profundamente en una solución pacífica, negociada y a través de diálogo de la crisis de Venezuela".

Asimismo, insistió en que la postura de Ecuador "es la que ha sido siempre" pues tiene "un mandato constitucional de no injerencia en los asuntos internos de los Estados", por lo que respetan "ese principio constitucional y, como hemos dicho reiteradamente, no injerencia no quiere decir indiferencia".

Las declaraciones de la ministra de Relaciones Exteriores se dan luego de que el Gobierno peruano retirara la invitación al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a la VIII Cumbre de las Américas que se realizará en Lima el 13 y 14 de abril, una postura que tuvo el respaldo del Grupo de Lima, conformado por 14 países de América Latina.

El Grupo de Lima considera que en Venezuela se rompió el orden institucional con la creación de la Asamblea Nacional Constituyente, integrada exclusivamente por el oficialismo, ya que asumió las competencias de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral).

Este grupo fue creado el 8 de agosto de 2017 en la capital peruana para hacer un seguimiento a la situación en Venezuela.

La declaración de ese día fue firmada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú.