Televisa rompe con director que según la cadena mexicana abusó de actriz Karla Souza

"Ante las denuncias públicas sobre abuso sexual de la actriz Karla Souza, Televisa ha decidido romper de manera inmediata toda relación laboral con el señor Gustavo Loza", dijo la cadena en un comunicado difundido hacia las 23:00 horas de la noche del martes (5:00 de este 21 de febrero GMT), en su último noticiario.

La decisión fue anunciada luego de que la actriz mexicana de 32 años, conocida por su papel en la serie estadounidense "How to Get Away with Murder" ("Lecciones del crimen" en Latinoamérica; "Cómo defender a un asesino" en España), reveló en una entrevista que fue violada por un director de cine.

Durante un reportaje con la periodista mexicana Carmen Aristegui de la cadena estadounidense CNN, Souza dijo que al inicio de su carrera, hace más de una década, sufrió acoso y abuso sexual de un director a quien solo describió como "una persona muy carismática, que le va muy bien en la carrera y hace muy bien su trabajo".

Televisa enfatizó que "no tolerará conductas como la denunciada", y que cancelará "cualquier proyecto en marcha que contemple la participación del señor Loza", quien no es empleado del emporio televisivo, pero quien "sí ha colaborado con proyectos de la empresa".

Asimismo, la empresa propiedad de la familia Azcárraga, dueña de una de las mayores fortunas del país, manifestó su "solidaridad con Karla Souza y la mejor disposición para que el proceso de investigación legal surta las debidas consecuencias".

La respuesta del director

El director reaccionó la madrugada del 21 de febrero con un mensaje en sus redes sociales.

"Me deslindo de toda acusación en mi contra por parte de Televisa y de Denise Maerker [presentadora estelar del noticiario nocturno], quienes el día de hoy [el 21 de febrero] me han acusado sin fundamento referente al caso de la presunta violación denunciada por Karla Souza, lo cual lamento profundamente y condeno abiertamente".

Me deslindo de toda acusación en mi contra por parte de @NTelevisa_com y de @DeniseMaerker quienes el día de hoy me han acusado sin fundamento referente al caso de la presunta violación denunciada por @KarlaSouza7 lo cual lamento profundamente y condeno abiertamente. — Gustavo Loza (@gusloza) 21 de febrero de 2018

La protagonista del filme "¿Qué culpa tiene el niño?", dirigida por Loza en 2016, relató que siendo muy joven aceptó que los productores la hospedaran en el mismo hotel del director.

En el marco de una filmación, el director llegó a su cuarto durante madrugada, con el pretexto de conversar una escena.

"En un momento hubo un acercamiento físico, un coqueteo donde yo sentí que no tenía la opción de rechazarlo", un episodio que se repitió varias noches.

Cuando la actriz decidía no abrir la puerta, "en la filmación me la cobraba", aseguró.

Pero cuando sí lo recibía, se portaba "encantador" e incluso le enviaba mensajes tales como "ayer soñé contigo".

"Me agredió violentamente y me violó", dijo Souza.

La entrevista realizada por Aristegui es parte de una serie sobre la campaña "MeToo" (Yo también), surgida a raíz de los abusos sexuales denunciados por actrices contra el productor hollywoodense Harvey Weinstein.