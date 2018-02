Masiva movilización de sindicatos y organizaciones pone a prueba a Gobierno argentino

"La clase obrera sigue en pleno crecimiento tanto cuantitativamente como en su conciencia", destacó el gremio en su cuenta de la red social Twitter.

A horas del acto principal, previsto a las 16.00 hora local (19.00 GMT), el centro de la ciudad se encuentra colapsada por columnas de manifestantes, muchos provenientes de otras partes del país.

Moviliza a gran parte de ellos la Federación Nacional Camioneros, el gremio que mayor presión política puede generar contra el Gobierno, pero la manifestación también es convocada por una rama de la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central obrera del país y las dos ramas de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA).

Descontentos con las políticas del Ejecutivo, apoyan la marcha organismos sociales como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

También han sido llamados a participar simpatizantes de partidos de izquierda y movimientos políticos como La Cámpora, y el Movimiento Evita, mientras que han mostrado su respaldo a la marcha entidades de derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

En paralelo, numerosos sindicatos opositores al Ejecutivo también han invitado a sus afiliados a sumarse a la movilización; entre estos están los que representan a los trabajadores bancarios, que esta semana han realizado una huelga de 48 horas, y sindicatos docentes de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, que mantienen una puja con sus respectivas jurisdicciones para conseguir un aumento salarial que compense la inflación.

La Defensoría del Pueblo de la capital desplazará a 250 veedores y tendrá a disposición un grupo de emergencia, dos drones y diez cámaras para supervisar el desarrollo de la movilización e intentar evitar situaciones conflictivas.

Reacción del Gobierno

El presidente Macri, entre tanto, prefirió alejarse durante la jornada de la Casa Rosada (sede del Ejecutivo), situada en el centro de la capital argentina.

Desde la provincia de Entre Ríos (este), el mandatario evitó mencionar a Camioneros al señalar que lo importante es el diálogo "sin aprietes, sin extorsiones, sin comportamientos mafiosos, sin buscar privilegios".

El Gobierno anticipa que la marcha será multitudinaria, según reconoció el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que trató de restarle importancia a la manifestación.

"Si hoy Moyano moviliza mucha gente, mañana no pasa nada", comentó en Radio La Red.

Tras asegurar que "la sociedad no quiere marchas, no quiere paros", el funcionario afirmó que desde el Ejecutivo no sienten animadversión hacia el dirigente sindical.

"Si puede explicar todo, no va a tener problemas", indicó.

El funcionario se refirió así a los frentes judiciales que han puesto bajo la lupa al secretario general de Camioneros.

Un juez federal de Argentina ordenó hace una semana levantar el secreto fiscal y bancario de Moyano en una causa que lo investiga por supuestas maniobras de lavado de activos.

Junto a su hijo Pablo Moyano, el líder sindical también se encuentra imputado en otro expediente por supuesto lavado de dinero en el club de fútbol que presiden, Independiente.

El dirigente gremial interpreta que la justicia ha comenzado a impulsar estas causas por directriz del Gobierno de Macri, que a su vez entiende que la marcha de este 21 de febrero es una muestra de poder y de amedrentamiento que intenta generar el poderoso sindicalista.

Aunque desplegará a su propia seguridad, Moyano advirtió que si se producen enfrentamientos o hechos vandálicos será culpa de infiltrados incitados por el Ejecutivo, mientras que el secretario de Seguridad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, avisó que no admitirá disturbios ni que se dañen bienes.