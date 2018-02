Experto de la ONU asegura que en Venezuela "no hay crisis humanitaria"

CARACAS (Sputnik) — El experto independiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Alfred de Zayas, señaló que durante su visita a Venezuela concluyó que el país caribeño no sufre una crisis humanitaria, informa la prensa local.

"He comparado las estadísticas de Venezuela con la de otros países y no hay crisis humanitaria, desde luego hay escasez y desabastecimiento pero quien haya vivido y trabajado por décadas para Naciones Unidas y conoce la situación de países de Asia, de África y algunos de América, sabe que la situación de Venezuela no es una crisis humanitaria", indicó el experto en declaraciones ofrecidas a la cadena latinoamericana Telesur la noche del 20 de febrero.

© REUTERS/ Carlos Eduardo Ramirez Sistema de bonos que otorga el Gobierno venezolano protege a los más vulnerables

El experto independiente visitó Venezuela el pasado 27 de noviembre, donde sostuvo reuniones con funcionarios del Gobierno y víctimas de la violencia que se registró en el país entre abril y julio de 2017.

A juicio de Zayas, Venezuela sufre una guerra económica, un bloqueo financiero, así como un alto nivel de contrabando, por lo que destacó que necesita apoyo internacional para enfrentar estos problemas.

Además, afirmó que las sanciones aplicadas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea están agravando el desabastecimiento de alimentos y medicinas, lo que coincide con la versión del Gobierno, sobre la situación que enfrenta el país caribeño.

Sin embargo, la oposición asegura que los problemas actuales son producto de la corrupción y el mal manejo de la economía del país.