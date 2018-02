Funcionario venezolano: la criptomoneda petro liberará a Venezuela del "bloqueo de EEUU"

"Nos permite escapar al bloqueo económico que nos tiene la Reserva Federal para justamente las transferencias en dólares desde y hacia Venezuela; ahora tenemos otro tipo de transferencias porque los petros van a estar guardados en la cadena de bloques protegidos por los Blockchain que se está implementando, y con esto vamos a evadir el control que se nos está poniendo a través de la reserva federal", explicó.

El Blockchain es una especie de libro contable por el que se rigen monedas como el bitcoin, y que garantiza que los registros de las transacciones realizadas sean válidos e inalterables.

El Observatorio Nacional del Blockchain, administrado por el Gobierno venezolano, otorga los fundamentos institucionales, políticos y jurídicos para promover la criptomoneda en el país.

En cuanto a posibles sanciones de Washington contra quienes comercien con el petro, Theoktisto sostuvo que con ello el Gobierno estadounidense se estaría "haciendo un daño" a sí mismo.

Lea más: "Criptomoneda petro estabilizará al bolívar"

"Esas sanciones serán para ciudadanos estadounidenses; lo que podría hacer EEUU es prohibir a sus ciudadanos que comercien usando el petro, y se hacen un daño a ellos y no a nosotros, pues dejarían que el mercado de los petros sea usado por otros en el mundo", afirmó.

Sobre la seguridad del petro venezolano, dijo que éste es más confiable que cualquier otra criptomoneda.

"El petro no va a sufrir una fluctuación salvaje como ocurre con otras criptomonedas, pues se mantendrá estable atado al valor del barril de petróleo, según la cesta petrolera fijada por la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) y por la venezolana", afirmó el especialista del Observatorio Nacional de Blockchain.

No obstante, aunque considera acertada la decisión del Gobierno de Nicolás Maduro de lanzar la criptomoneda, para Theoktisto el petro no va a solucionar la situación económica interna en el país, debido a que el ciudadano de a pie no podrá comprarlo, pues no todos cuentan con dólares para ello.

Le puede interesar: El petro, la razón de la guerra de EEUU contra Venezuela

El Gobierno venezolano oficializó el 20 de febrero el lanzamiento del petro como una medida para enfrentar la crisis financiera que ha provocado la devaluación de la moneda nacional de esa nación y, a su vez, poner fin al bloqueo económico impuesto por EEUU.