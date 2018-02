Expresidente peruano Humala se niega a responder por ejecuciones extrajudiciales

"No tenemos frustración, es parte del trabajo, no es la primera vez que Humala no quiere declarar, ya vine acá también con la Comisión de Fiscalización respecto al caso Fasabi y nunca quiso declarar", afirmó a la prensa el presidente de la Comisión Madre Mía el congresista del opositor Fuerza Popular (derecha), Héctor Becerril, a la salida del penal de Barbadillo.

© REUTERS/ Mariana Bazo Dos tercios de los peruanos apoyan prisión para expresidente Humala y su esposa

Humala cumple prisión preventiva de 18 meses, junto a su esposa Nadine Heredia, desde el 13 de julio pasado, por presunto lavado de activos.

El caso Fasabi es la investigación de la muerte, en julio de 2015, de Emerson Fasabi, exvigilante y trabajador de la casa de Humala.

La congresista independiente Yeni Vilcatoma, también integrante de la Comisión Madre Mía, dijo al Canal N local que el hecho de que Humala no haya respondido no interfiere en la investigación.

"La información con la que cuenta la comisión es valiosa, son una serie de declaraciones, de documentos, que entre sí son coherentes respecto de las imputaciones que existen contra Humala, en mí caso y en el de varios congresistas sabíamos que esta iba a ser la actitud de Humala porque es una actitud permanente de obstaculización", afirmó Vilcatoma.

Humala, un militar que se retiró en 2004 con el grado de teniente coronel, está siendo investigado por las ejecuciones extrajudiciales cometidas en Madre Mía mientras comandó esa base antisubversiva local, en 1992, en el marco de la llamada "guerra sucia".

Ese conflicto del Estado se llevó adelante contra el grupo armado maoísta Sendero Luminoso, que actuó entre 1980 y 1999, y la guerrilla del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (1980-2000).

Ese enfrentamiento dejó decenas de miles de víctimas civiles, entre ellos indígenas.