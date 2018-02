Movimiento Somos Venezuela asegura que no habrá divisiones en el oficialismo

CARACAS (Sputnik) — El Movimiento Somos Venezuela aseguró que no generará divisiones con la también organización oficialista, Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), luego de que su presidenta Delcy Rodríguez, convocara a la inscripción de nuevos militantes para los comicios del 22 de abril.

"Ninguna ruptura, estamos sumando, somos más, y por eso todos los factores políticos todos los movimientos sociales, estamos convocados a garantizar la soberanía de la patria estamos llamados a garantizar la independencia, por eso estoy segura que serán más de 10 millones de votos", resaltó Rodríguez durante una rueda de prensa.

© AP Photo/ Ariana Cubillos Oficialismo venezolano anuncia proceso de registro de militantes de cara a elecciones

La presidenta de la constituyente anunció que este fin de semana se desplegarán en todo el territorio venezolano para que el pueblo firme el documento que resultó del diálogo que entablaron dirigentes del Gobierno y la oposición, y que este último se negó a aceptar el pasado 6 de febrero.

"El respaldo al acuerdo de República Dominicana todos estamos llamados a firmarlo y seguro no habrá un venezolano una venezolana que se quede sin firmar este acuerdo por la paz y la soberanía por Venezuela, si no es el diálogo cuál es el camino, no hay otro camino", expresó.

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, realizó el pasado 7 de febrero el lanzamiento del Movimiento Somos Venezuela, como una organización socio-cultural que agrupará a todos los movimientos sociales de ese país, y que también tendrá tarjetón en los comicios de presidenciales de abril.