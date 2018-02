Ministro del Interior de Paraguay se opone a negociar con grupo armado EPP

Se escuchan sugerencias "en el marco del combate al EPP, pero nunca la propuesta puede ser negociar con delincuentes, es como sentarnos a negociar con el PCC (Primer Comando da Capital, la organización criminal más grande de Brasil)", dijo el secretario de Estado, según un comunicado publicado en la web del Ministerio.

El EPP y otros grupos armados han secuestrado a 15 personas en el país y 11 de esas capturas se dieron desde el 2013, cuando comenzó el Gobierno de Horacio Cartes, informó el medio local Última Hora en enero pasado.

"No podemos plantear apartarnos de la ley, no podemos negociar el blanqueo de estos criminales, el grupo criminal del EPP no puede ser comparado absolutamente con otras realidades, como ETA (de España) o las FARC (de Colombia), son una organización de criminales comunes que cometen crímenes gravísimos", agregó el ministro del Interior.

El 5 de este mes el EPP liberó a dos personas que tenía secuestradas: Franz Hiebert, de 32 años, y Bernhard Blatz, de 22, ambos de la comunidad cristiana menonita en el departamento de Concepción (centro-este).

Hiebert había sido secuestrado en agosto de 2017, mientras que Blatz fue raptado el mes siguiente de ese año.

Para que fueran liberados, los familiares pagaron 500.000 dólares al EPP por Blatz y 750.000 dólares por Hiebert.

© REUTERS/ Jorge Adorno Paraguayos marchan contra violencia provocada por guerrilla del EPP

En enero, la Policía halló en una fosa el cuerpo del colono menonita Abrahán Fehr, quien fuera secuestrado en 2015 por el grupo armado.

Aún se encuentran en poder del EPP Edelio Morínigo, suboficial de la Policía, y el ganadero Félix Urbieta.

Los menonitas son un grupo cristiano originado en Alemania y Holanda y tienen en Paraguay una importante comunidad.

El EPP es un grupo insurgente que se define como marxista-leninista y opera principalmente en el noroeste de Paraguay.