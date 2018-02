Embajador: EEUU no tiene pruebas sobre supuesta injerencia rusa en comicios mexicanos

"Todos esos señalamientos no tienen fundamento en absoluto; en ninguna parte se han presentado pruebas, evidencias, testimonios", respondió el diplomático.

Acerca de las declaraciones de Tillerson, hechas el 2 de febrero pasado durante una visita oficial a México, advirtiendo que Rusia "tiene tentáculos en diferentes elecciones en el mundo", Malayán se preguntó si esa declaración no fue "una injerencia en los asuntos internos de México".

"¡Gracias a dios no nos acusan todavía de mandar a México la expedición de Hernán Cortés! [el conquistador español del siglo XVI]", bromeó el diplomático.

El titular de la diplomacia estadounidense aconsejó a México "que preste atención en lo que está sucediendo" en elecciones de otros países.

El embajador ruso replicó que "los estadounidenses tratan de entender cómo fue que [Donald] Trump llegó al poder y hasta ahora no pueden comprenderlo; no hay ningún testimonio o prueba de la supuesta intromisión (de Rusia en las elecciones presidenciales de EEUU) y cuando les preguntamos a qué se refieren, nos dicen que es una información secreta que no pueden compartir".

Malayán añadió que "se culpa a mi país de todo lo que sucede en el mundo, porque nadie esperaba que Rusia pudiera levantarse otra vez y tener su propia voz".

© REUTERS/ Jose Luis Gonzalez Gobierno de México, sin pruebas de la intervención rusa o venezolana en las elecciones

La dirección del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del presidente Enrique Peña Nieto, hizo la misma acusación; y el propio candidato oficialista José Antonio Meade dijo que el candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador, favorito en los sondeos, ya estaba "aprendiendo a hablar ruso".

El jefe de la legación rusa reveló que al único precandidato que no conoce es justo a López Obrador, pero que sí ha tenido encuentros con Meade y Ricardo Anaya, aspirante de una coalición centrista, al tiempo que adelantó que el Gobierno de Rusia trabajará con quien resulte electo.

"He tratado a Meade y Anaya, nunca me he encontrado con López Obrador", replicó.

El embajador comentó al periódico que "desde la disolución de la Unión Soviética, Rusia nunca se ha entrometido en los asuntos internos de ningún país".

© Sputnik/ Ilya Pitalev Moscú espera que en América Latina se eviten declaraciones infundadas sobre Rusia

El portavoz de la presidencia mexicana, Eduardo Sánchez, dijo el 16 de enero que ha tenido conocimiento de las mencionadas versiones periodísticas, sin embargo acotó que "no tengo conocimiento de alguna evidencia o prueba que se haya dado en los hechos respecto a ello".

Malayán expresó que, hasta la fecha, ninguna autoridad del gobierno federal se ha acercado a dialogar con la embajada sobre ese asunto.

"No tenemos temas cerrados; si tienen algunas preguntas, estamos dispuestos a responder", puntualizó.

El intercambio comercial entre México y Rusia se ha incrementado a más de 2.000 millones de dólares, y empresas rusas como Lukoil han ganado contratos petroleros para explorar y explotar yacimientos mexicanos, tras la apertura del sector energético emprendida por Peña Nieto.