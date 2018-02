Servicio militar en América Latina ¿resurgimiento o desaparición?

En un extremo están quienes piensan que el servicio militar (SM) debe desaparecer porque contribuye y propicia condiciones para la suspensión de los derechos ciudadanos. También porque facilita la ocurrencia de casos de violencia institucional, principalmente durante el entrenamiento a novatos.

En el otro extremo están los que consideran el SM necesario. Los claroscuros entre una y otra posición son tantos como las opiniones sobre el tema: también están los que cuestionan la falta de oportunidades equitativas e igualitarias (para mujeres, indígenas y homosexuales por ejemplo) pero apuestan a la democratización del sistema castrense.

En cuanto al SM en particular, los sentires también son diversos. Julián González Guyer, politólogo uruguayo especialista en Defensa, explicó a Sputnik que el SM está concebido como un derecho y deber ciudadano. Según el experto, esa idea se instauró durante la Revolución Francesa (siglo XVIII).

"El himno francés [la Marsellesa, 1795] lo dice explícitamente: ‘a las armas ciudadanos'. Se entiende como un deber cívico prepararse para defender a la República", dijo González Guyer.

No obstante, también están quienes creen que el SM es una forma "de disciplinamiento social porque se inculcan los valores de las instituciones militares, básicamente la disciplina, y así se posibilita ejercer cierto control social. Es una cuestión compleja que tiene sus bemoles", agregó.

Respecto a la discusión actual sobre el SM, el especialista argentino en Defensa Fabián Calle dijo a Sputnik que se agrega otro ingrediente más: "La gente ve que los jóvenes mueren mucho más por la delincuencia y droga que por el SM", afirmó.

"Hay un debate sobre si convendría o no que los jóvenes hicieran alguna especie de servicio que nivele un poco, que les dé ciertas instrucciones básicas, ciertas normas que permitan encausar el desmadre social juvenil", sostuvo Calle.

Aunque no sería un "paliativo ideal" porque el SM "no está destinado a paliar lo que no hacen las otras agencias del Estado", Calle opinó que "si se hiciera una encuesta hoy", sería una de las soluciones populares más aclamadas. "A lo mejor la gente no quiere que sus hijos, nietos o amigos vayan en uniforme a la guerra, pero también ven que hay un montón de pibes holgazaneando todo el día, sin laburar, sin educación, sin reglas básicas sociales que antes brindaba el SM y permitía al joven interactuar, conocer centenares de personas porque recibía ciertas instrucciones, cierta disciplina".

Allí donde Calle ve una posible solución, González ve un problema: el SM no debería asumir competencias en la solución de un problema de carácter social. En un artículo publicado en 2016 en el periódico La Diaria el experto explicó porqué no a través del análisis del caso uruguayo.

En abril de 2016 el jefe en comandante del Ejército, Guido Manini Ríos, anunció que la institución se había propuesto elaborar un "plan" dirigido a quienes no estudian ni trabajan para acercarlos a las "unidades militares y darles en ellas una educación cívica, prepararlos en valores, darles cierta disciplina, darles normas de higiene, primeros auxilios, enseñarles oficios". El anuncio generó polémica.

González Guyer escribió: "no parece sano institucionalmente ni constituye un buen precedente para el funcionamiento democrático del país que la institución Ejército Nacional se constituya en actor político. El sistema político y la sociedad toda no debieran naturalizarlo". También advirtió que "la tendencia de extender el papel de las FFAA a los más diversos ámbitos conlleva el riesgo de militarizar la sociedad".

Un poco de historia

Lo cierto es que la institución militar existe en América Latina desde el siglo XIX, cuando se configuraron los Estado nación. En la primera mitad del XX el Ejército fue "de masas"; era imprescindible reclutar en gran escala y por ello, siguiendo las costumbres de Europa y Norteamérica, el SM fue mayoritariamente obligatorio.

En la segunda mitad (principalmente después de la Guerra Fría, cuando las hipótesis de posibles conflictos entre países disminuyeron) el SM pasó a ser voluntario: ya no se necesitaron más trincheras ni "carne de cañón"; con tecnología se podía matar a muchos y a distancia.

Más allá de las diferencias, ambos expertos aseguran que el desarrollo de la tecnología militar, el no pensar en guerras en gran escala, llevaron a profesionalizar el SM. Además, queda implícito la "preferencia por no enseñar el uso de las armas al conjunto de la población", agregó González Guyer.

Por otro lado, agregó que "no es causal que el SM esté en plena tendencia a desaparecer en el mundo". Hay excepciones: este año Suecia volvió a habilitar el SM, Francia está debatiendo qué hacer.

En Latinoamérica

El experto argentino señaló que entre los países que tienen SM están los que tienen la ley pero no se aplica a rajatabla, como en Chile y Perú (convocan poca gente), y Colombia. Los que sí mantienen un SM "tradicional", como Venezuela, Bolivia, Paraguay y Cuba. Y aquellos países que directamente no tienen Ley de conscripción: Uruguay y Argentina son ejemplos.

En Argentina se derogó la ley en 1995, después del asesinato de Omar Carrasco en marzo de 1994 mientras cumplía con el SM obligatorio en Zapala, provincia de Neuquén. El de Uruguay "es un caso escopeta", sostuvo González Guyer. Es el único país en América del Sur que nunca tuvo SM, aunque sí "Instrucción Militar".

En 1939 los rioplatenses fueron testigos de la batalla naval entre el Graf Spee, un acorazado alemán nazi, y la flota inglesa del Atlántico Sur. "Produjo un gran shock" por la posibilidad de que Uruguay se viera envuelto en la Segunda Guerra Mundial, lo que generó la aprobación de la ley en 1940, contó González Guyer. Sin embargo nunca se pudo aplicar "por la resistencia de la propia población" y fue derogada en 2010.