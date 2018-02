Ciudad colombiana de Pereira declara huésped ilustre a presidente de Ecuador

He sido declarado esta mañana huésped ilustre de la hermosa Pereira y he recibido del Alcalde de la ciudad la Orden “Cruz de los Fundadores” en el grado de Caballero. Muchas gracias hermanos pereiranos por la calidez fraterna que me han entregado. #EncuentroColombiaEcuador pic.twitter.com/41M5InrxBE