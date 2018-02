Cancillería cubana: secretario de la OEA "no tiene moral" para juzgar las elecciones en la isla

Almagro "no tiene ninguna credibilidad, no tiene moral ni ética para juzgar lo que hacemos el Gobierno y pueblo cubanos, comete un gran error al desconocer, al ignorar la decisión del pueblo cubano de ser soberano e independiente", dijo Sierra, según reseña el periódico.

© AP Photo/ Ramon Espinosa Cuba: la polémica detrás del proceso electoral

El secretario general de la OEA habló el 11 de este mes en el Museo Americano de la Diáspora en la ciudad estadounidense de Miami (suroeste) sobre las elecciones y el futuro de la isla caribeña.

"No podemos, ni remotamente, aceptar ningún reclamo de legitimidad hecho por este régimen cubano, en los ojos del pueblo cubano y en el ojo de la corte que significa la opinión pública mundial, no podemos aceptar una sucesión no democrática en Cuba", dijo Almagro en ese evento, según un vídeo que publicó en su cuenta de la red social Twitter.

La cancillería cubana señaló que "queda demostrado una vez más que la OEA no lucha por una región más unida y próspera, sino que busca dividir y poner en contra a cada una de las naciones que la integran".

El próximo 11 de marzo se celebrarán en Cuba las elecciones para elegir a los delegados a las asambleas provinciales y a los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento).

A finales de diciembre de 2017, el parlamento cubano aprobó extender el mandato del presidente Raúl Castro hasta el 19 de abril de 2018.