The Wall Street Journal: "A Macri se le acaba el tiempo"

El mayor logro de la gestión del Gobierno de Mauricio Macri sería agotar su mandato y no terminarlo prematuramente, dada la delicada situación económica en Argentina y la demostrada imposibilidad del presidente de lidiar con ella. Es el análisis de la periodista Mary Anastasia O’Grady en The Wall Street Journal.

"No hay certeza de que el presidente pueda concluir su mandato (…) Subestimó la magnitud de los problemas heredados de Cristina Kirchner. La inflación acecha a Macri y los peronistas esperan terminar con su presidencia antes de tiempo. Bien podrían lograrlo", señala O'Grady.

Un año colmado de obstáculos en Argentina puso a prueba al presidente Macri

Y es que, bajo el título 'La inflación acecha a Macri en Argentina ', se recuerda que se mantiene en el 25% y que, mientras tanto, Macri no está cumpliendo con sus promesas electorales, encaminadas a bajar esa inflación y a impulsar el crecimiento económico del país. "En este punto va atrasado y corre el riesgo de que se le acabe el tiempo", advierte O'Grady.

Sin ir más lejos, el gasto total del Gobierno argentino genera un déficit fiscal del 8% del PIB. La inflación, antes del 40%, se ha reducido hasta el 25%, pero será imposible mejorar esa cifra sin la audacia del Gobierno, destaca el artículo.

Para sacar adelante deberá poner en marcha "un liderazgo más audaz". Algo de lo que, por ahora, se ha visto incapaz de conseguir, añade.

Si bien reconoce que "no hay certeza" de que Macri no agote su mandato, la analista recuerda que, desde el Gobierno de Marcelo T. de Alvear de la década de 1920, ningún presidente que no haya sido peronista ha logrado agotar su mandato. Pero insiste: "Macri podría romper el hechizo".

"Argentina necesita un golpe decisivo contra la inflación. Y también lo necesita la presidencia de Macri para sobrevivir y prosperar", concluye.