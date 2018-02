Canciller chileno minimiza iniciativas de presidente boliviano por demanda marítima

"Entiendo que se está cosiendo una gran bandera [en Bolivia], nosotros estamos cosiendo los argumentos que vamos a llevar a la fase de los alegatos orales en [la Corte Internacional de Justicia con sede en] La Haya; creo que es más importante coser bien lo que le vamos a decir a los jueces de La Haya", dijo Muñoz en conferencia de prensa.

Los dichos del ministro chileno respondieron a la promesa de Morales, quien aseguró el 7 de febrero que construirá una bandera de Bolivia de entre "cinco a diez kilómetros" de largo, para ser exhibida "un día antes" de que empiece la fase oral de la demanda marítima que Bolivia presentó contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Muñoz también se refirió a la asistencia del jefe de Estado boliviano a la ceremonia de asunción del presidente electo de Chile, Sebastián Piñera, el 11 de marzo.

Lea más: Gobierno boliviano afina detalles para fase final del juicio contra Chile en La Haya

"Morales ya ha venido [a ceremonias de cambio de mando]; incluso vino al cambio de mando de 2014, justo después de habernos demandado", dijo el ministro de Exteriores.

Muñoz aclaró que su Gobierno les extendió invitaciones a todos los jefes de Estado con los que su país tiene relaciones diplomáticas, "incluso haciendo un gesto hacia Bolivia, invitándolos pese a que no tenemos relaciones diplomáticas con ellos".

© REUTERS/ David Mercado Evo Morales: el papa Francisco acompaña demanda marítima boliviana

Asimismo, se refirió a las constantes menciones que Morales hace en sus conferencias, discursos y en redes sociales, a la demanda marítima boliviana.

"Yo he visto que se ha decretado el veto para el loco [molusco] y yo he decidido hacer algo similar con las declaraciones del presidente Morales: me he autodecretado un veto para no responderle al presidente boliviano", expresó Muñoz.

En 2013 el Gobierno de Bolivia presentó una demanda ante la CIJ exigiendo a Chile que negocie "de buena fe" una salida soberana boliviana al océano Pacífico.

Más aquí: Bolivia refuerza equipo jurídico que impulsa su demanda marítima en La Haya

El 19 de marzo comenzará la fase oral del juicio.