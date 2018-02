Exteriores venezolano: "El canciller de Chile siempre apostó por el fracaso del diálogo"

"El canciller saliente de Chile, Heraldo Muñoz, no se conformó con perjudicar el proceso de diálogo con sus burlas previas y posición parcializada presencial. Al percibir avances, anunció su retiro. Ayer [martes 6 de febrero] siguió interfiriendo, esta vez a distancia. Siempre apostó por el fracaso", escribió Arreaza en su cuenta de la red social Twitter.

El canciller saliente de Chile @HeraldoMunoz, no se conformó con perjudicar el proceso de diálogo con sus burlas previas y posición parcializada presencial. Al percibir avances, anunció su retiro. Ayer siguió interfiriendo, esta vez a distancia. Siempre apostó por el fracaso. — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 7 февраля 2018 г.

El encargado de las relaciones exteriores venezolanas hizo referencia al mensaje que publicó el canciller chileno en la misma red social antes de que culminara la reunión de cinco horas que sostuvieron las partes en República Dominicana y de la que participaron el presidente anfitrión, Danilo Medina, su canciller Miguel Vargas, y el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero (2004 —2011).

© Sputnik/ Vitaliy Belousov Canciller chileno denuncia "presiones" para que opositores venezolanos firmen acuerdo

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile señaló que la delegación opositora, encabezada por Julio Borges, estaba siendo presionada para firmar un acuerdo "sin garantías".

"Enormes presiones para que la oposición venezolana firme un papel que no contempla garantías (para las) elecciones presidenciales. Presidente Maduro en campaña, partidos opositores no validados, candidatos inhabilitados, etc. ¿Algún partido chileno aceptaría eso?", cuestionó a través de Twitter.

Muñoz, canciller invitado por la oposición, no asistió a las últimas dos reuniones del diálogo y en su lugar ha enviado a un representante; además, ha advertido que el acompañamiento de Chile podría suspenderse si no existen avances reales en el proceso.

Lea más: Gobierno de Venezuela y oposición alcanzan preacuerdo en República Dominicana

El otro canciller convocado por este sector, fue el de México, Luis Videgaray, quien el pasado 23 de enero dijo que no seguiría en las negociaciones.

© REUTERS/ Ivan Alvarado Gobierno venezolano está listo para firmar el acuerdo con la oposición

Pese a la ausencia de estos ministros y con el acompañamiento de Bolivia, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas, invitados por el Gobierno, las partes lograron avanzar en un borrador de acuerdo, que se preveía sería firmado tras la reunión del martes.

Sin embargo, la oposición pidió más tiempo para analizar el documento, que según el jefe de la delegación oficialista, Jorge Rodríguez, recoge todos los puntos acordados en las últimas reuniones en Santo Domingo y los afinados esta semana en Caracas.

Escuche: ¿Se acerca el acuerdo en Venezuela?

Por su parte, el jefe de la delegación opositora señaló que no firmaría ningún documento hasta que lo acordado no cumpliera con sus expectativas.

© AFP 2018/ Federico Parra ¿Por qué el Tribunal Supremo venezolano invalidó a la coalición opositora MUD?

Borges pidió hasta este 7 de febrero a las 10:30 hora local (14:30 GMT) para entregar una serie de observaciones, y se cree que si las modificaciones son admitidas por la delegación oficialista, finalmente podría firmarse el texto.

Rodríguez, junto a su hermana Delcy, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, y el exembajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Roy Chaderton, firmaron el borrador que se elaboró hasta la fecha, para asegurar que aprueban todo lo allí suscrito.

Le puede interesar: "En una supuesta victoria opositora volveríamos a la Venezuela saudita"

En declaraciones a la prensa, Rodríguez, también ministro de Comunicación e Información, destacó que pedía incluir dos aspectos: un compromiso de las partes en la defensa del Esequibo en el litigio con Guyana, y otro en el que las partes prometen reconocer los resultados de las elecciones presidenciales, sin importar lo que arrojen.

© REUTERS/ Marco Bello Dirigente opositor venezolano cree que 2018 será el año de la transición para su país

Estas reuniones del Gobierno de Venezuela y la oposición comenzaron formalmente el pasado 1 de diciembre.

Entre los aspectos en debate se encuentran: garantías electorales, situación de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente oficialista, cooperación de alimentos y medicamentos, liberación de políticos presos y levantamiento de sanciones económicas contra Venezuela.