Haití agradece la colaboración multidisciplinaria de Cuba

"Es grande la cooperación bilateral a partir de la colaboración que existe en Haití con los médicos cubanos, los profesores del método de enseñanza conocido como "Yo sí puedo", los veterinarios y actualmente los constructores", dijo a esta agencia de noticias el diplomático.

© AP Photo/ Rebecca Blackwell Haití: un infierno que nunca acaba

Guichard expresó beneplácito porque en la actualidad las dos islas están unidas por seis vuelos semanales que parten desde La Habana, dos desde Santiago de Cuba y dos desde Camaguey, lo cual favorece el intercambio bilateral.

Comentó el funcionario que en particular gozan de mucho prestigio en su tierra natal los médicos que envía Cuba porque "brindan una atención y un cariño que mis connacionales nunca han recibido de un profesional de la salud, en particular en las zonas rurales, pues los médicos haitianos no van al campo".

Señaló como una cualidad de los galenos de la mayor de las Antillas que cumplen misión en Haití que trabajan sin prejuicios ni racismo.

"Por eso el presidente René Preval decía que para el pueblo haitiano después de Dios estaban los médicos cubanos", comentó.

© REUTERS/ Kevin Lamarque Representante de Haití en Cuba repudia ofensa de presidente de EEUU

En relación con las perspectivas de la colaboración, Guichard informó a esta agencia de noticias que actualmente ambas partes afinan un grupo de documentos que esperan discutir en una próxima sesión de la Comisión Intergubernamental con el objetivo de actualizarlos.

Aclaró, sin embargo, que pese a la necesidad de esa actualización es muy buena la colaboración bilateral en materia de salud, y también la tripartita con participación de Noruega, "que respalda a una brigada médica de Cuba que labora en el sur de nuestro país".

Explicó el Encargado de Negocios que, además, la Operación Milagro devuelve la vista a muchas personas mediante intervenciones quirúrgicas a pesar de que el contrato se venció, y su país espera que pronto se renueve ese acuerdo que fue firmado por el presidente Michel Martelly (2011-2016).

Añadió que también se trabaja para renovar con la firma de acuerdos en una próxima comisión mixta la misión de los veterinarios, la de la pesca y la de los educadores, quienes alfabetizan con el método "Yo sí puedo".

© REUTERS/ Andres Martinez Casares Caribeños de Cuba rechazan declaraciones racistas de Trump

El 2 de febrero, el presidente de Haití, Jovenel Moise, sostuvo un encuentro de trabajo con el embajador de Cuba en ese país, Luis Castillo Campos, y un grupo de colaboradores vinculados al proyecto de construcción de micropresas para conocer sobre los resultados preliminares de la etapa de investigación y coordinar el trabajo con diversos actores nacionales en esta esfera, informó la Cancillería de la mayor de las Antillas.

Participaron en ese encuentro los ministros haitianos de Defensa, Hervé Denis; de Agricultura, Carmel André Beliard, de Medio Ambiente, Pierre Simon Georges, y de Obras Públicas, Transporte y Comunicaciones, Fritz Caillot.

También estuvieron presentes, el representante de la Caravana del Cambio —programa promovido por el presidente Jovenel— y los directores de la Electricidad de Haití y del Laboratorio Geoespacial.

Lea también: Cuba envía una brigada de médicos a Haití

Haití cifra grandes esperanzas en la construcción de micropresas, otro de los proyectos en los que Cuba colabora con la pequeña nación caribeña, y que llevan a cabo por especialistas y técnicos del Instituto de Recursos Hidráulicos y de la empresa Dinvai, del Ministerio de la Construcción del mayor archipiélago antillano.

© AP Photo/ Ricardo Arduengo "Misión de la ONU en Haití violó los derechos humanos"

Guichard contrastó esta amplia colaboración con las recientes expresiones ofensivas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra su país, El Salvador y el continente africano.

Consideró que se trata de "un racismo que no admite palabras, es una falta de respeto contra el Caribe, las naciones africanas y El Salvador".

Sobre ese particular, subrayó que Cuba fue uno de los países que expresó su respaldo al pueblo haitiano "con un rotundo rechazo ante algo que resulta inconcebible e inadmisible por casi todas las naciones del mundo".

Lea también: Chile crea programa para formar en Haití educadores en primera infancia

El diplomático comentó que su país siente orgullo de su historia pues fue la primera nación de Latinoamérica y el Caribe que se independizó contra las tropas napoleónicas y después ayudó a otras naciones de la región en sus gestas emancipadoras.

Recordó que incluso Haití envió cientos de hombres que combatieron en Savannah, estado de Georgia, en Nueva Orleans y otras zonas del sur cuando los ingleses pretendían reinstaurar su dominio en esa zona de los Estados Unidos.