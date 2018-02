Moreno gana consulta popular en Ecuador y quita a Rafael Correa posibilidad de reelegirse

QUITO (Sputnik) — En una pacífica jornada, más de 13 millones de ecuatorianos dijeron Sí a la propuesta de reforma institucional que incluye, entre otros temas, la eliminación de la postulación indefinida a cargos de elección popular, con lo cual Rafael Correa no podrá postularse nuevamente a la primera magistratura del país.

"La victoria del Sí es la victoria del país, hace mucho tiempo no teníamos una causa nacional, un objetivo de todos que no excluye a nadie, que hizo que todos votáramos con el corazón, le dijimos sí a la patria, sí al futuro, incluso quienes han votado No le han dicho sí a la democracia", expresó Moreno al conocer los favorables resultados.

Las siete preguntas superaron el 60% de aprobación ciudadana, según un primer conteo rápido difundido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), siendo la primera y la cuarta las que más apoyo recibieron, con 74,83 y 74,68%, respectivamente.

La primera preguntó sobre la posibilidad de aplicar la muerte civil para aquellos que cometan actos de corrupción y la cuarta promovió la no prescripción de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

Las demás interrogantes, relacionadas con la eliminación de la postulación indefinida (65,54%), la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana (64,36%), la prohibición de extracción minera en zonas sensibles (69,89%), la derogación de la ley de plusvalía (64,54%) y la disminución del área de explotación petrolera en el parque nacional y Yasuní (68,61%), también alcanzaron un amplio respaldo popular.

Aunque el CNE tiene hasta el 14 de febrero para presentar los resultados oficiales, la presidenta del organismo, Nubia Villacís, aseguró que los datos del conteo rápido tienen "una confiabilidad de 99%", con lo que la tendencia presentada sería irreversible.

Además de congratularse por los resultados, Moreno destacó la forma pacífica con la que se llevó adelante la consulta popular que lo enfrentó con su antecesor, Rafael Correa.

"Ecuador entero pide unidad, paz, trabajo… y estas serán nuestras prioridades, la victoria del Sí nos abre el camino para seguir trabajando juntos, la confrontación quedó atrás, es hora de volver a abrazarnos", agregó el mandatario al tiempo de agradecer "a los cientos de miles de ecuatorianos que en cada rincón del país nos recibieron con aprecio, con afecto, con esperanza".

Por su parte y tras conocer los resultados, Correa felicitó a sus militantes y destacó "el 36% (en promedio) alcanzado" por el No en todas las preguntas, aunque se quejó del "poco tiempo" y "la lucha tan desigual" que, en su opinión, tuvo que sobrellevar.

"La lucha continúa", escribió en Twitter, donde añadió que "no podemos aceptar en un Estado de derecho, tamaño rompimiento constitucional".

​De su lado, los observadores internacionales destacaron la fluidez y normalidad con la que se llevó a cabo la consulta popular, entre ellos, la Unasur, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB, por sus siglas en inglés).

A lo largo de la jornada, que se extendió desde las 07:00 (12:00 GMT) hasta las 17:00 (22:00 GMT), los ciudadanos se expresaron esperanzados respecto a los resultados de la consulta popular pues esperan, sobre todo, que este proceso traiga armonía al país a través de los cambios que el mandatario ha anunciado implementará a partir de este lunes 5 de febrero.

Para implementar las reformas constitucionales, el jefe de Estado confirmó que el legislativo trabajará en los próximos 30 días en una hoja de ruta que facilite el proceso, pues deberán modificarse leyes, reglamentos y códigos, además, Moreno deberá emitir decretos ejecutivos que viabilicen los cambios.

Un total de 13.026.598 electores fueron convocados a votar en decimosegundo plebiscito de la historia nacional, al que finalmente acudieron 75% de ecuatorianos.