Triunfo contundente de presidente Lenín Moreno en consulta popular de Ecuador

Con el 99% de confiabilidad, estos son los #Resultados2018 del conteo rápido:



REFERÉNDUM

Pregunta 1| Sí: 74% — No: 26%

Pregunta 2| Sí: 64,3% — No: 35,7%

Pregunta 3| Sí: 63% — No: 37%

Pregunta 4| Sí: 73,8% — No: 26,2%

Pregunta 5| Sí: 68,9 — No: 31,1%