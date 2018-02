Consulta popular en Ecuador se desarrolla con total normalidad, dice autoridad electoral

"El 21 por ciento de juntas se instaló entre 06:30 (11:30 GMT) y 07:00 (12:00 GMT), el 70 por ciento media hora más tarde y únicamente un 9 por ciento diez minutos después (por lo que) en este momento el 100 por ciento de nuestras juntas están dando las facilidades a los ciudadanos para ejercer el derecho al sufragio", señaló Villacís desde el centro de mando, en el norte de Quito.

La funcionaria explicó que las mesas se instalaron con 68 por ciento de integrantes principales y con 32 por ciento de miembros suplentes.

Además, del total de los integrantes de las juntas, 90 por ciento recibió capacitación previa.

© REUTERS/ Mariana Bazo Presidente de Ecuador pide a sus compatriotas votar en paz en la consulta popular

La titular del organismo electoral informó también que 80 por ciento de las juntas receptoras del voto en Ecuador cuentan con al menos un observador de las 40 organizaciones sociales y políticas que se inscribieron en el CNE para hacer campaña a favor o en contra de la consulta.

Comentó asimismo que "el 100 por ciento del material electoral ha llegado completo a nuestros recintos y mesas de votación" y que las "mesas electorales están aptas para tomar la votación y luego empezar la contabilización de los votos".

Finalmente, Villacís hizo un llamado a la ciudadanía para que "acuda y no espere a las últimas horas a votar, porque aún vemos los recintos lectorales con poca afluencia de personas y la recomendación sería que aprovechen estas horas de la mañana para que puedan ejercer el voto en climas amigables y no esperar a última hora para que no se generen aglomeraciones en los recintos electorales"

Por su parte, el consejero Paúl Salazar detalló que hasta el momento entre los incidentes se registran dos casos de intentos de votación con documentos de otras personas y señaló que para monitorear el proceso se están "recibiendo imágenes y videos de los recintos electorales tanto a nivel nacional como en el exterior".

La jornada electoral inició a las 07:00 (12:00 GMT) y concluirá a las 17:00 (22:00 GMT), hora en la que se cerrarán las 35.105 urnas destinadas a la recolección de los votos para dar paso al escrutinio respectivo.

El Consejo Electoral realizará tres informes más a lo largo del día, y para las 20:00 (01:00 GMT) tiene previsto presentar en cadena nacional los resultados del conteo rápido realizado por la Escuela Politécnica Nacional.

© REUTERS/ Daniel Tapia Abren las urnas en Ecuador para la consulta popular

En esta jornada, los ecuatorianos deciden si quieren modificar cinco aspectos de la Constitución de su país: la muerte civil a quienes cometan actos de corrupción, la eliminación de la reelección indefinida para todas las autoridades elegidas por voto popular, la reforma al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la no prescripción de los delitos sexuales contra niños y la prohibición de la minería metálica en zonas sensibles.

Asimismo, deberán responder sobre la posibilidad de derogar la ley de plusvalía y disminuir el área de explotación petrolera en el parque Yasuní, una de las zonas ecológicas más sensibles del país, aunque estas preguntas reformarán únicamente leyes menores y no la Constitución.

Las preguntas 2 y 3 ocasionaron más debate y confrontación en las últimas semanas, pues la derogación de la reelección indefinida impediría una nueva postulación del expresidente Rafael Correa (2007-2017), mientras que la tercera pregunta transformaría todo el sistema de control del Ecuador con la reforma del Consejo de Participación Ciudadana, encargado de escoger a las principales autoridades de fiscalización.

Un total de 13.026.598 electores están habilitados para sufragar en este proceso, el decimosegundo en la historia del país.

