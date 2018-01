Expresidente ecuatoriano Correa es agredido mientras acudía a una entrevista

"En este momento grabo entrevista con Megavisión TV de Quinindé (…) Empleados municipales, en horas de oficina, muy violentos y agresivos rompieron vidrios de Radio Magia. A los violentos: Diles No", publicó Correa en su cuenta de la red social Twitter.

En este momento grabo entrevista con Megavisión TV de Quinindé. Síganla en vivo a través de Digital Tv Guerreros Digitales.

Empleados municipales, en horas de oficina, muy violentos y agresivos. Rompieron vidrios de Radio Magia.

A los violentos..#DilesNo — Rafael Correa (@MashiRafael) 31 января 2018 г.

El exmandatario recorre las zonas que fueron afectadas por el terremoto de magnitud 7,8 en abril de 2016 para argumentar por el "No" en la consulta popular que impulsa el presidente Lenín Moreno para reformar la constitución.

El vehículo donde viajaba Correa fue agredido con pintura, huevos y frutas, lo que llevó al político a mantenerse en el edificio de la Radio Magia.

Aquí están los que promueven en SI en #Quinindé, gente violenta que quiere imponer por la fuerza una consulta ilegal con camisetas de Moreno. Rechazamos el Estado de anarquía y violencia que vivimos. Estos no son los verdaderos ciudadanos quinindeños #NoALaViolenciaMoreno pic.twitter.com/Vqf9dp4pMK — Paola Cabezas C ® (@PaolaCabezasC) 31 января 2018 г.

Sin embargo, el expresidente declaró a la cadena multiestatal Telesur que estos movimientos no impedirán que culmine con el programa de su recorrido.

"Lo único que lograron fue impedir la caravana" que estaba programada por la ciudad de Quinindé comentó Correa a Telesur.

Finalmente, el antecesor de Moreno logró salir de la radio para continuar con su recorrido.

"Ya salimos de la radio, gracias a Dios, todo bien, pero estos matones escondidos en la turba, aunque perfectamente identificados, pudieron hacer mucho daño", publicó Correa en Twitter.

Ya salimos de la radio. Gracias a Dios, todo bien, pero estos matones escondidos en la turba, aunque perfectamente identificados, pudieron hacer mucho daño.

Les envío una foto de parte de la gente que estaba conmigo en Radio Magia: mujeres embarazadas, niños, etc. pic.twitter.com/RGwHw96UhD — Rafael Correa (@MashiRafael) 31 января 2018 г.

A su vez, la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE), Nubia Villacís, informó que el organismo no ha recibido aún ninguna denuncia sobre las agresiones contra el exmandatario Rafael Correa.

"Formalmente al Consejo Nacional Electoral no ha llegado ninguna denuncia de ningún tipo de incidente dentro de la campaña de promoción electoral, que está prácticamente a un día de finalizar", señaló Villacís a la prensa tras la presentación de la misión observadora de Unasur.

Allí insistió en que al momento "no hay denuncias ni en la matriz ni en las delegaciones (electorales), no sé si la han interpuesto en otras instancias, pero en lo electoral no hemos tenido registro alguno", afirmó.

A decir del expresidente, "los cabecillas" de los disturbios "están claramente identificados" y serían "directores departamentales del Municipio de Quinindé".

El próximo 4 de febrero, más de 13 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas para votar por siete preguntas: cinco de referéndum (cambios a la Constitución) y dos de consulta popular (reformas a leyes menores).

Las inquietudes que han causado más polémica son la segunda, tercera y sexta, que están relacionadas con la derogación de reelección indefinida para autoridades electas por voto popular, la reorganización del Consejo de Participación Ciudadana —a cargo de seleccionar a las principales autoridades de control del país— y la extinción de la Ley de Plusvalía, todas iniciativas impulsadas en la administración de Correa cuando Lenín Moreno formaba parte de la misma.

De acuerdo con la última encuesta de la firma Opinión Pública, 59,2% de los ciudadanos sufragará a favor de la segunda interrogante, mientras que 26,9% lo hará en contra y 12,4% anulará su voto.