Presentan en México encuesta mundial sobre el rol de investigadores independientes

"Queremos detonar debates, dejar atrás la cacofonía en la que se ha convertido el debate público y poner al centro las evidencias para la construcción de mejores políticas públicas", dijo en la presentación del trabajo la directora general de México, Edna Jaime.

En México, el ranking 2017 de estos centros, más conocidos como 'think tanks', es encabezado por el centro de investigación Fundar, México Evalúa, Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y Ethos.

"Global Go To Think Tank Index" es un índice generado a partir de una encuesta internacional en la que más de 1.950 académicos, donantes, legisladores y periodistas ayudaron a clasificar, mediante 18 criterios, a más de 6.500 centros de pensamiento.

El índice es elaborado anualmente por el programa sobre la relación de los centros de pensamiento y la sociedad civil de la Universidad de Pennsylvania destaca "la creciente relevancia de estas organizaciones para la agenda y el debate político en México".

Lea también: Investigación de corrupción a favor del PRI al centro del debate en México

Los centros de investigación especializada "son una fuente de ideas y propuestas para impulsar cambios en la vida de los mexicanos", dijo Jaime.

El trabajo de algunos centros de pensamiento a lo largo del año pasado, "han presentado logros importantes en materia de transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción seguridad y justicia", puntualizó la investigadora independiente.

© REUTERS/ Daniel Becerril Investigadora: la industria petrolera en México es contaminante y corrupta

A nivel internacional, destacan también el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. y Ethos, en el lugar 69 y 74 del indicador mundial, respectivamente.

Por su parte, Gabriela Capó, directora ejecutiva de Insyde, señaló que los centros de pensamiento "son un contrapeso para el sector gubernamental y son fundamentales para tender puentes entre el sector privado, la academia y los tomadores de decisión".

En México la presentación del documento de 183 páginas en el que se presentó este ranking se llevó a cabo de forma simultánea con 165 organizaciones en 100 ciudades.

En EEUU la cantidad de centros de pensamiento se ha duplicado desde 1980, y solo 30% fueron creados en la década de 1980 mientras que en el resto del mundo se han expandido en el siglo XXI.

La encuesta colocó en primer lugar a EEUU con 1.872 centros de pensamiento, a China en segundo con 512 y al Reino Unido en tercero, con 414 instituciones.

En América Latina, los países con más masa crítica son Argentina, con 225 centros especializados, Brasil registra 83, México cuenta con 74, Bolivia con 66 y Chile con 63, países que se colocaron en los lugares 4, 11, 16, 66 y 63 respectivamente.

El 'think tank' del año 2017 fue la Brooking Institution de EEUU, seguido por el Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI, en francés), mientras que la Fundacao Getúlio Vargas de Brasil logró el sexto, el Carnegie Moscow Center llegó al puesto 23, y el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales llegó al lugar 41.