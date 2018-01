Al menos 7 muertos y 20 heridos en un accidente de tráfico en Brasil (fotos)

TRAGÉDIA NA RODOVIA

Acidente com ônibus próximo a Dianópolis mata 7 e deixa 20 feridos https://t.co/DDiSwwulhG #CT #Dianopolis



Veículo fazia a linha Barreiras (BA) a Palmas; governo do TO pede nas redes sociais para que as pessoas doem sangue no HGP e no Hemocentro da Capital pic.twitter.com/FqJxcyvc7R