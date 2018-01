Santos: la seguridad en Barranquilla será reforzada con 1.500 policías tras atentado

"De inmediato vamos a agregarle a Barranquilla 1.500 policías que estaban previstos para el carnaval [que comienza el 10 de febrero] y se van a hacer los operativos del caso para que lleguen en los próximos días", dijo Santos en declaraciones a la prensa tras visitar a los heridos en la Clínica Campbell, de esa ciudad, según informó su despacho.

Santos, quien llegó este sábado de Austria, donde cumplió una visita oficial, agregó que aunque la investigación para dar con los autores intelectuales del atentado avanzan rápidamente, aún no hay información suficiente para atribuirle a un grupo específico el atentado.

© REUTERS/ Jairo Cassiani Fiscalía de Colombia identifica al autor del atentado que dejó cinco policías muertos

En todo caso, "no diría que se trate de delincuencia común, por la sofisticación de la operación; esta no fue una operación que se planeó de un día para otro, sino que fue bien planeada", dijo Santos, quien agregó que no conviene adelantar más información de la investigación para evitar entorpecerla.

Santos también descartó que el atentado tenga relación con un intento de robo a un camión transportador de valores que se registró a la misma hora del ataque contra los policías, pero en un sector diferente de la ciudad.

"El caso del camión de valores que fue asaltado y en el que hubo un muerto nada tiene que ver con este atentado, es más, ya también tienen identificadas a las personas que cometieron ese crimen y serán llevadas ante la Justicia a la mayor brevedad posible", dijo el mandatario.

Antes, el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, señaló en Barranquilla que la Fiscalía y la policía tienen plenamente identificado al autor material del atentado contra la comisaría, el cual fue detenido a pocas cuadras del lugar.

© REUTERS/ Jaime Saldarriaga Santos ordena a FFAA actuar contra organizaciones que amenacen la tranquilidad de Colombia

"Como Fiscalía tenemos certeza absoluta del autor material del acto criminal perpetrado en la Estación de Policía del barrio San José de Barranquilla, es el señor Cristian Camilo Bellón Galindo, de 31 años de edad", quien fue capturado con un radio de comunicaciones y un cuaderno con información policial, dijo Martínez en rueda de prensa.

Las autoridades mantienen una recompensa de 50 millones de pesos (unos 17.850 dólares) por información que permita identificar a los responsables intelectuales del hecho.

El atentado se presentó hacia las 06.40 hora local (11.40 GMT) del 27 de enero, cuando los policías llevaban a cabo su formación matutina en la comisaría del barrio San José, un sector residencial en el sur de Barranquilla.

En el hecho cinco patrulleros perdieron la vida y 42 más resultaron heridos, de los cuales cinco permanecen aún en estado crítico.