Santos llama a la comunidad internacional a desconocer elecciones en Venezuela

"La decisión reciente de convocar unas elecciones sin dar las garantías necesaria para que sean consideradas transparentes, y así la oposición pueda participan con unas reglas de juego aceptable, es una decisión que tiene que ser rechazada por la comunidad internacional, como es rechazada por Colombia", dijo Santos en Viena.

El jefe de Estado colombiano, quien este viernes hizo una visita oficial a Austria y dio por televisión una declaración conjunta con su homólogo Alexander Van der Bellen, insistió en que, a su juicio, Venezuela es una "dictadura" que atraviesa por un crisis.

"Infortunadamente Venezuela se convirtió en una dictadura, Venezuela está sufriendo una crisis que nadie se imaginaba que un país tan rico pudiese sufrir", dijo Santos, tras remarcar que su Gobierno ha buscado apoyar a una transición democrática que no ha sido posible.

Asimismo, se refirió a la posición asumida por el Grupo de Lima, conformado por 14 países, entre ellos Colombia, de exigir garantías para para las elecciones presidenciales en Venezuela, las cuales se llevarán a cabo antes de mayo.

"Si no hay unas elecciones transparentes, si no hay unas garantías, el grupo de Lima continuará con una posición de no reconocer lo que salga de cualquier procedimiento que no tenga las suficiente legitimidad", advirtió.

Santos también señaló que los venezolanos pasan hambre, "no tiene acceso a medicinas y están "sufriendo", lo que, dijo, "no le conviene a nadie", debido a la migración que genera la situación económica y social del país.

"A nosotros (los colombianos) nos interesa muchísimo el bienestar de Venezuela, tenemos una frontera muy amplia, 2.200 kilómetros; muchísimos venezolanos están llegando a Colombia escapando de esa situación", por lo cual es prioritario "resolver esa crisis lo más pronto posible", subrayó.

De acuerdo con la estatal Migración Colombia, más de 550.000 venezolanos entre regulares e irregulares se encuentran en la actualidad en el país tras huir de la situación en su país.