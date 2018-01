Gobierno de Chile alista últimos detalles antes del cambio de mando

"El 1 de marzo se realizará el traspaso formal a los nuevos ministros y ministras, día en que los actuales se reunirán con sus contrapartes electas en las oficinas ministeriales y se hará el traspaso oficial de las distintas carteras", informó la vocera de Gobierno, Paula Narváez, en conferencia de prensa tras el consejo de gabinete.

El 11 de marzo es el último día del Gobierno de Bachelet, quien deberá traspasar el mando al presidente electo Sebastián Piñera.

En ese sentido Narváez aseguró que la mandataria dio instrucciones de que el cambio de mando debe ser "ordenado, republicano, transparente y de cara a la ciudadanía".

"No obstante, eso no significa que los días previos no puedan existir contactos de tipo informal, siempre con el ánimo de dar continuidad a las funciones del Estado que forman parte de nuestras obligaciones constitucionales como autoridades", aclaró.

La ministra también explicó que la intención de la presidenta es mantener "el compromiso y la obligación con los ciudadanos de gobernar hasta el último día, y así lo haremos" y añadió: "Somos Gobierno en funciones y debemos cumplir cabalmente nuestras obligaciones".

Por último, se refirió a la agenda legislativa gestionada por el Gobierno, destacando la cantidad de compromisos cumplidos.

"El porcentaje de eficiencia de la agenda legislativa ha sido del orden del 59%, en tanto, los 700 compromisos presidenciales que existían, hay un cumplimiento también altísimo del orden del 80% y todavía nos quedan unos meses para poder completar y aumentar aún más", concluyó.

El pasado martes, Piñera realizó una ceremonia para presentar públicamente a las 23 personas que eligió para acompañarlo en cada uno de los ministerios de su Gobierno.