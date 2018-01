Diputada boliviana: élites de Brasil judicializan la política para inhabilitar a Lula

"No se trata solamente de una acción política partidaria, las élites con gran poder económico tienen mucho que ver en la judicialización de la política en Brasil, hay una relación que no se puede separar", sostuvo Silva al subrayar que Lula goza de una simpatía electoral que no agrada a sus oponentes.

Silva hizo esa declaración al referirse a la condena dictada el miércoles del Tribunal de Segunda Instancia de Brasil contra el expresidente de ese país por delitos de corrupción pasiva y blanqueo de dinero.

"En Brasil se está aplicando una estrategia por la vía judicial muy radical contra el PT y en especial contra Lula da Silva, porque sus opositores saben que no le pueden ganar en las urnas", remarcó la legisladora.

Agregó que detrás de esta condena se esconden intereses de grupos económicos que buscan restaurar el neoliberalismo, perjudicar a la fuerza política de Lula y generar una gran incertidumbre respecto a la justicia en ese país.

"Es importante que se deje de lado la judicialización de la política y que se respete el derecho del pueblo brasileño a poder votar por el hombre que hasta este momento es el más valorado en las encuestas", insistió la diputada.

El 24 de enero, antes de conocer la sentencia condenatoria, el exmandatario brasileño dijo estar tranquilo y "con la conciencia de no haber cometido ningún delito", según su cuenta de la red social Twitter.

"Hay solo una cosa que me sacará de las calles de este país y será el día que yo muera", escribió Lula.

Luego de conocerse la sentencia en segunda instancia el PT publicó un comunicado rechazando el fallo condenatorio y confirmó que Lula será su candidato presidencial para las elecciones de octubre.