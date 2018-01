Gobierno de Venezuela califica de "insolente" declaración del Grupo de Lima

"La delegación (oficialista) de Venezuela (…) repudia la grosera e insolente declaración del autodenominado Grupo de Lima, resquicio fracasado, ilegal e inmoral, de Luis Almagro (secretario general de la Organización de los Estados Americanos — OEA) contra la soberanía de Venezuela", dice el comunicado que leyó el jefe del equipo negociador, Jorge Rodríguez.

El Grupo de Lima, integrado por 14 países latinoamericanos preocupados por la crisis de la democracia venezolana, "pretende rebasar" los límites de la soberanía de Venezuela y del principio de autodeterminación, dice el comunicado.

Tras una reunión en la capital chilena, el Grupo de Lima rechazó la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela de convocar elecciones presidenciales antes de que culmine el primer cuatrimestre de 2018.

"La decisión imposibilita la realización de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y creíbles, conforme a estándares internacionales, y contradice los principios democráticos y de buena fe para el diálogo entre gobierno y oposición", dice la declaración del Grupo de Lima, firmada por los cancilleres de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Guyana, Santa Lucía y Perú.

"Nuevamente estos gobiernos alientan a la violencia, el odio, la indolencia y la muerte entre los venezolanos, eso es lo que ellos desearían, promoviendo vías contrarias a la convivencia democrática y electoral como mecanismo constitucional para dirimir las diferencias", dijo Rodríguez.

El funcionaria venezolano opinó que los representantes de esos gobiernos atienden órdenes de Estados Unidos.

"Resulta dantesca la intención artera de este cartel que pretende impedir a toda costa la realización de las elecciones presidenciales convocadas en Venezuela para el primer cuatrimestre de 2018, esgrimiendo formas antidemocráticas de lavarle la cara a la derecha venezolana", expresó Rodríguez.

Según Rodríguez, ministro de Comunicación e Información, una de las demandas de la oposición durante las protestas que se extendieron entre abril y julio de 2017, que dejaron 124 muertos, era que se adelantaran las elecciones presidenciales.

El Gobierno está dispuesto seguir las negociaciones con la oposición a pesar de las sanciones que aplicó la Unión Europea el pasado 22 de enero a siete altos funcionarios, y a los pronunciamientos de los cancilleres de Chile y México, que fungen como garantes del proceso de diálogo, indicó Rodríguez.

El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, encargado de dar lectura a la declaración del Grupo de Lima, destacó que Santiago revisaría su acompañamiento al diálogo venezolano, del que también hacen parte Bolivia, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y México.

"Si el llamado a elecciones presidenciales en Venezuela no se hace con el mínimo de garantías de un proceso democrático, Chile revisará su participación como país acompañante de este proceso", dijo Muñoz

Sus declaraciones fueron seguidas por las del canciller de México, Luis Videgaray, quien anunció el retiro de su país del proceso, a raíz de la fijación de la fecha de las elecciones que calificó como "incompatible" con el diálogo.

Rodríguez observó que esos países son solo acompañantes de las conversaciones y no están facultados para opinar.

"Son acompañantes, no son parte del diálogo; en dos oportunidades los cancilleres de Chile y México, se excedieron en su función de acompañantes y fijaron su posición, cosa que estaba establecido desde un comienzo que no podía ocurrir; ahora bien, si no quieren estar no tienen por qué estar, tampoco son necesarios", sentenció el ministro.

El diálogo formal entre el Gobierno de Venezuela y la oposición con acompañamiento internacional se inició el 1 de diciembre, pero la última cita, del 18 de enero, quedó suspendida luego de que la oposición decidiera no acudir, tal como hicieron los cancilleres de México y de Chile.