Polémica en Uruguay por apoyo a expresidente brasileño Lula, acusado de corrupción

"La presencia de dirigentes políticos y sindicales uruguayos en Brasil, para presionar a la Justicia de ese país sobre las acusaciones de corrupción de Lula, es una vergüenza y muestra qué poco respeto tienen por las instituciones y separación de poderes", afirmó el senador del opositor Partido Independiente, Pablo Mieres, a través de su cuenta de la red social Twitter.

Desde Uruguay viajaron a Brasil el exvicepresidente Raúl Sendic (2015-2017) y representantes del PIT-CNT (Plenario Intersindical de Trabajadores — Convención Nacional de Trabajadores) para apoyar a Lula.

El Tribunal Regional Federal de la 4 Región en la ciudad de Porto Alegre (sur) decide si confirma la sentencia del juez Sergio Moro que condenó al exmandatario a nueve años y medio de prisión, la modifica o si lo absuelve de todos los cargos.

Lula fue condenado en primera instancia por presuntamente haber recibido un apartamento de lujo de manos de la constructora Odebrecht como contrapartida por haber actuado en su favor en la trama corrupta de la empresa petrolera semiestatal Petrobras.

El expresidente uruguayo José Mujica (2010-2015) es uno de los 200.000 firmantes de un documento del Partido de los Trabajadores de Brasil en apoyo al exjefe de Estado.

El senador del opositor Partido Colorado, José Amorín, escribió en Twitter: "No importa la no intromisión, ni la separación de poderes, ni el respeto a la Justicia de Brasil, mucho menos importan las denuncias, lo único que importa es la ideología y con esa excusa se defiende lo que sea y donde sea, sale caravana del PIT-CNT y delegación del Frente Amplio [partido oficialista] por Lula".

Por su parte, el secretario general del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, Marcelo Abdala, quien está en Porto Alegre, argumentó por qué viajaron a Brasil.

"No pedimos que no se investigue, no pedimos que no se juzgue si se encuentra alguna prueba que incrimine al expresidente, pero sí pedimos que el proceso no esté viciado de intereses políticos y económicos, nuestra solidaridad con el pueblo de Brasil", indicó Abdala en Twitter.

El líder del Partido de los Trabajadores está acusado de delitos de corrupción pasiva y blanqueo de dinero.

Si el Tribunal confirma la sentencia de Moro, Lula podría acabar en la cárcel sin la posibilidad presentarse como candidato en las elecciones presidenciales de octubre próximo.

Durante el juicio, el abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, aseguró que no hay pruebas para condenar al líder izquierdista, que en su opinión está siendo perseguido por motivos políticos.