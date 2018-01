Canciller venezolano responde a críticas de presidente electo chileno

"Todas las críticas y señalamientos no hacen más que ratificar que vamos en el camino correcto", dijo Arreaza en una conferencia de prensa desde la embajada venezolana en Santiago de Chile.

Los dichos de Arreaza fueron en respuesta a las declaraciones que Piñera dio el 22 de enero, tras reunirse con el dirigente opositor venezolano, Antonio Ledezma, acusando de que en el país caribeño no hay democracia.

"Todos sabemos que en Venezuela no hay libertad, democracia, estado de derecho ni respeto por los derechos humanos".

Arreaza recordó durante la conferencia que Piñera "fue elegido por el 27% del padrón electoral" y comparó las cifras con "el 54% de los votos que obtuvo la revolución" en el último proceso de elecciones en Venezuela.

"Nosotros no hemos dicho que en Chile falta democracia porque no hay acceso a la vivienda, porque tengan problemas con las pensiones o porque los derechos sociales se han privatizado", aseguró, y agregó que "ojalá no terminen por privatizar el oxígeno".

Además, se refirió a la cumbre de la organización de cancilleres del Grupo de Lima, quienes discutieron en Santiago sobre su participación en el proceso de diálogo entre el Gobierno de Maduro y la oposición.

"Ese debería llamarse el grupo de Washington, ya que están bajo el control del Gobierno de los Estados Unidos", sentenció Arreaza.

El Grupo de Lima que se reunió el 23 de enero acordaron unánimemente manifestarse en contra de la desición de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela de convocar a elecciones presidenciales antes del 30 de abril.