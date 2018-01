Secretario general de la OEA confirma que trabajará con autoridades electas en Honduras

La Secretaría General de la OEA, encabezada por Almagro, "manifiesta su firme intención de trabajar en el futuro con las autoridades electas de Honduras, en sus tres niveles, ejecutivo, legislativo y municipal, en el marco de los acuerdos de cooperación vigentes, el fortalecimiento institucional y la reforma electoral que permita la convivencia democrática, justa y solidaria", dice el comunicado.

El texto añade que para construir sociedades democráticas, inclusivas y con desarrollo, se requiere "la cohabitación de instituciones, partidos políticos, sectores sociales y ciudadanía".

Asimismo la Secretaría General de la OEA añade que el marco apropiado para atender estos asuntos es "especialmente la Carta Democrática Interamericana", que establece diversos pasos para lidiar con los países que se apartan del orden republicando o del Estado de derecho.

Tras los polémicos comicios de noviembre, en los que la Alianza de Oposición encabezada por Salvador Nasralla denunció fraude, el Tribunal Supremo Electoral proclamó el 17 de diciembre ganador al actual presidente Juan Orlando Hernández, candidato del Partido Nacional.

Las protestas por los resultados electorales no han cesado desde entonces, y bajo ese escenario, el 27 de este mes asumirá el nuevo Gobierno.

Tras divulgarse dos informes preliminares de la misión electoral de la OEA, que daba cuenta de múltiples irregularidades en los comicios, Almagro recomendó que se repitieran las elecciones.

Sin embargo, el informe final de la misión electoral, publicado a finales de diciembre, indica que el trabajo de auditoría efectuado "no identificó acciones concretas con el propósito de alterar de manera dolosa los resultados del escrutinio o publicación de los resultados, no obstante ello, concluye que el sistema (Sistema Integrado de Escrutinio y Divulgación) tal como se operó no era lo suficientemente robusto para impedirlo".

El informe final de la OEA no hizo mención a la necesidad de convocar a nuevas elecciones como había sugerido Almagro.

Los países miembro de la OEA, por su parte, no se manifestaron al respecto ni solicitaron reuniones ni acciones extraordinarias para hacer frente a las denuncias de fraude.