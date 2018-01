Lula va Porto Alegre en víspera del juicio que puede apartarlo de elecciones brasileñas

"Mañana voy a Porto Alegre para agradecer la solidaridad del pueblo que se está manifestando", dijo Lula el 22 de enero en Sao Paulo (sur) durante un encuentro con líderes sindicales transmitido en su página web oficial.

La presencia de Lula en la ciudad era una incógnita hasta el 21 de enero, pero finalmente el expresidente optó por acompañar a los movimientos sociales de izquierda que ya acampan en la ciudad para pedir la absolución del líder del Partido de los Trabajadores (PT).

No obstante, Lula no aclaró si permanecerá en Porto Alegre el día del juicio (24 de enero); no se espera su presencia en el tribunal, dado que no tiene que declarar, pero podría participar en alguna de las diversas concentraciones de apoyo convocadas por sus simpatizantes.

Durante la charla con los líderes sindicales Lula también confesó que a sus 72 años no tiene espacio para el "odio", pero que espera que alguien en algún momento le pida disculpas por haberlo acusado siendo inocente.

Lula también anunció que el 27 de febrero iniciará una caravana por el estado de Rio Grande do Sul (sur); previamente ya realizó viajes similares, en clave de precampaña, por los estados del nordeste y del sudeste del país.

El tribunal decidirá el 24 de enero si modifica o confirma la sentencia impuesta por el juez de la Operación Lava Jato, Sérgio Moro, que condenó a Lula a nueve años y medio de cárcel por supuestamente recibir de la empresa OAS (una de las implicadas en la trama corrupta de Petrobras) un apartamento de lujo a modo de soborno.

Si es condenado en segunda instancia, Lula podría acabar en la cárcel y verse apartado de las elecciones de octubre para las que parte como favorito.

Tanto sus abogados como el PT reafirmaron en varias ocasiones que recurrirán a todos los estamentos judiciales para garantizar que Lula sea candidato.