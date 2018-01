Entierran a dos de los abatidos durante la captura del piloto venezolano Óscar Pérez

CARACAS (Sputnik) — Los cuerpos de José Alejandro Díaz Pimentel y Abraham Agostini Agostini, sublevados contra el Gobierno de Venezuela y abatidos en un operativo para la captura del ex piloto de la policía científica, Óscar Pérez, fueron enterrados por sus familiares en el Cementerio del Este, en la capital venezolana.

"Me dejaron entrar, pero después de que lo habían enterrado, Abramcito era como un hijo para mí, tenía 18 años trabajando con mis hijos, era un muchacho bueno, aún no lo puedo creer, dejó a sus cinco niñas sin papá, esto no se puede quedar así, es muy doloroso", dijo a Sputnik Herminia Villarroel, amiga de la familia de Agostini.

Villarroel aseguró a esta agencia que siente "temor" porque Agostini tenía muchos años trabajando con sus hijos, en un establecimiento de comida al suroeste de la capital venezolana.

"Él jamás estuvo involucrado con la policía ni con la Guardia Nacional como se ha dicho en la prensa, nosotros teníamos desde el 15 de diciembre sin verlo", señaló.

Los cuerpos llegaron a las 7:30 (11:00 GMT) al Cementerio del Este, esta agencia pudo conocer que los familiares fueron contactados cuando ya habían sido trasladados.

La madre de Agostini y la prima de Pimentel fueron llevadas en un vehículo custodiado por cuerpos de seguridad hasta el lugar en el que se haría el entierro.

Un cordón de la Guardia Nacional impedía el paso del grupo de personas que acompañaban a los familiares de Agostini y Pimentel, entre estas se encontraban varios diputados opositores Delsa Solórzano y Winston Flores.

También estuvieron en el sitio María Corina Machado, del partido Vente Venezuela, y el representante del equipo de abogados de Foro Penal, Alfredo Romero.

El ingreso a la parcela número 28, donde se hizo el sepelio, solo quedó libre una vez los cuerpos fueron enterrados.

De acuerdo con el acta de defunción mostrada a la prensa por familiares y abogados ambos murieron a consecuencia de un disparo en la cabeza, al igual que Óscar Pérez.

El efectivo sublevado y sus seis acompañantes fueron abatidos el 15 de enero a manos de la policía tras un enfrentamiento en una zona montañosa del oeste de Caracas en el que, según la información oficial, se resistió a ser arrestado, y en el que también murieron dos policías y ocho resultaron heridos.

Los cuerpos de Jairo Lugo Ramos, Abraham Lugo Ramos, Daniel Enrique Soto Torres, fueron llevados este sábado a la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia (oeste) de donde son oriundos, para su entierro.

Mientras, los restos de la mujer que los acompañaba, Lisbeth Andreína Ramírez Mantilla de 26 años, fueron trasladado al estado Táchira (oeste).

Los familiares de Óscar Pérez, en compañía de numerosos manifestantes, marcharon hasta la morgue de Bello Monte, situada en una zona residencial del municipio Baruta, al sureste de Caracas, donde se registraron enfrentamientos con los cuerpos de seguridad.

Y es que, pasadas las 17:50 (21:00 GMT) el cuerpo de Óscar Pérez no había sido entregado a sus familiares.

Pérez secuestró el pasado 27 de junio de 2017 un helicóptero del Cicpc (Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas), desde el cual arrojó granadas y disparos contra las sedes del Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio del Interior, sin causar víctimas.

Desde entonces era buscado por las autoridades, pero reapareció varias veces con vídeos publicados en redes sociales y en manifestaciones contra el Gobierno, en particular durante vigilias por algunos de los 126 muertos en las protestas opositoras que se extendieron entre abril y julio del año pasado.

El piloto se declaraba independiente de la oposición reunida en la coalición Mesa de la Unidad Democrática y llamaba al pueblo y a los integrantes de los cuerpos armados a sublevarse contra el Gobierno que preside Nicolás Maduro.