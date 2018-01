El PT brasileño: "Unas elecciones sin Lula sería una intervención que no vamos a aceptar"

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Si el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) se ve impedido de participar en las elecciones nacionales de octubre de este año, sería una "intervención" ajena a la democracia que el Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) no va a aceptar, dijo a Sputnik su presidenta, Gleisi Hoffmann.

"Unas elecciones sin Lula no sería una situación democrática, sino una intervención que no vamos a aceptar; en ese caso tomaríamos medidas más radicales, pero lo cierto es que el PT va a participar y lo hará con Lula, no trabajamos con otra hipótesis", aseguró Hoffmann.

El futuro de Lula y las elecciones, los desafíos de Brasil para 2018

El expresidente brasileño será juzgado el 24 de este mes por el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región, con sede en Porto Alegre (sur), que decidirá si mantiene o modifica la pena de nueve años y medio de cárcel impuesta por el juez de la operación Lava Jato, Sérgio Moro, por presuntos delitos de corrupción pasiva y blanqueo de dinero.

La ratificación de esa condena (la hipótesis más probable) podría desembocar en que Lula sea apartado de la contienda electoral e incluso que acabe en la cárcel, pero Hoffmann evita el alarmismo y además de remarcar que su defensa recurrirá en todas las instancias recuerda que el futuro electoral del fundador del PT lo decidirá la Justicia electoral en agosto, cuando se registran de forma oficial las candidaturas.

Por ello, remarcó que la sentencia de la semana que viene "no influye" en el proceso electoral, a pesar de que la actual legislación brasileña (la ley de la "Ficha Limpia") contempla que un condenado en segunda instancia no puede presentarse a las elecciones.

"Lula será candidato y participará en las elecciones (…) sería una tragedia retirar a un candidato con la mayor intención de voto, no podemos admitir eso", aseguró la máxima dirigente del PT.

Convocan en Brasil a "carnaval" para celebrar posible condena del expresidente Lula

"Lo que está en riesgo es prohibir el voto a más de 40 millones de brasileños que quieren votar a Lula, por lo que un acto contra el presidente no es contra él, es contra esos millones de brasileños", aseguró.

A falta de poco más de una semana para el veredicto, Hoffmann asegura que el expresidente está molesto por sufrir la injusticia de tener que afrontar este proceso siendo inocente, pero al mismo tiempo se encuentra "sereno y firme".

Por el momento el partido no decidió si Lula formará parte de las movilizaciones que los simpatizantes preparan en Porto Alegre o si permanecerá en su residencia en São Bernardo do Campo (afueras de São Paulo) y se unirá a las muestras de apoyo que también ocurrirán en esa ciudad.

Expresidente brasileño Lula podrá hacer campaña aun si es condenado

Lula fue condenado por presuntamente haber recibido de manos de la constructora OAS (una de las involucradas en la trama corrupta de Petrobras) un apartamento de lujo en la costa de Guarujá (sureste) en concepto de soborno, como agradecimiento por los favores prestados dentro de ese esquema.

Lula siempre negó que el apartamento fuese suyo; sus abogados remarcan que a día de hoy no se encontró una sola prueba y que la sentencia se basa en confesiones como la del expresidente de OAS Léo Pinheiro, que acusó a Lula cuando en su primera declaración negó que el apartamento fuera del ex jefe de Estado.

Hoffmann aseguró que es evidente que hay una "persecución" contra Lula y que las personas se dan cuenta, porque políticos con evidencias más fuertes de corrupción, como el senador conservador Aécio Neves o el propio presidente Michel Temer siguen libres cuando había desde grabaciones telefónicas a maletas repletas de dinero como base para inculparles.

Lula: si justicia brasileña aporta las pruebas en mi contra no seré candidato

En su opinión ese es el motivo que hace que las denuncias contra Lula no afecten a su popularidad: el expresidente lidera todas los escenarios posibles en la contienda electoral, con entre 34 y 37% de las intenciones de voto, según la encuesta más reciente del instituto Datafolha, del mes de diciembre.

Hoffmann compatibiliza desde el pasado mes de su cargo en lo alto del mayor partido de izquierdas en América Latina con su trabajo como senadora por el estado de Paraná, cargo que desempeña desde el año 2011.

En 2016 la presidenta del PT fue acusada de corrupción pasiva en el marco de la Operación Lava Jato; según las investigaciones de la Policía Federal, financió parte de su campaña electoral como senadora en 2010 con dinero irregular de la trama de Petrobras, aunque ella niega categóricamente las acusaciones.