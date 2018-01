Comunera mapuche acusada de homicidio en Chile pide reunión con el papa Francisco

"El papa Francisco tiene que recibirme para poder conversar con él y decirle todo lo que está pasando aquí con el pueblo mapuche", dijo Linconao a los medios locales tras salir de los tribunales de justicia donde se le decretó arresto domiciliario nocturno y arraigo en su contra.

La machi (líder y curandera mapuche) Francisca Linconao, quien es acusada de haber participado en el ataque incendiario en contra del matrimonio Luchsinger—Mackay en 2013 en el sur de Chile que terminó con la muerte de ambos, quedó disconforme con las medidas cautelares que decretó el tribunal oral de Temuco el 15 de enero en su contra.

Al salir de la audiencia, Linconao hizo el llamado al Papa y afirmó que "como machi también hago oración al igual que el Papa", y dijo que "si él reza tanto, entonces va a tener que recibirme para poder conversar con él".

"Espero que el Papa se reúna conmigo para solucionar los problemas, si no ¿a qué vino, entonces?", señaló a los medios.

Aseguró que ella era "una persona inocente" y dijo que "no tengo miedo a enfrentar a la justicia", en referencia a un viaje que hizo a Bolivia a comienzos de mes, donde surgió la incertidumbre de si volvería a Chile a enfrentar a la justicia.

"Cuando me fui a Bolivia me dijeron que me estaba arrancando, que me estaba fugando y eso no fue así, yo estaba sin arresto y no tenía la notificación [del juicio], podría salir en cualquier momento", explicó.

El 26 de febrero se realizará un nuevo juicio en contra de Linconao y otros 10 comuneros mapuches acusados de haber asesinado al matrimonio Luchsinger—Mackay, luego de que un juicio anterior que los absolvió de toda responsabilidad, fuera anulado.

El 4 de enero de 2013, el empresario chileno Werner Luchsinger, de 75 años, y su esposa, Vivianne Mackay, de 69, se encontraban durmiendo en su casa ubicada en una finca en Vilcún, La Araucanía (sur), cuando una veintena de personas ingresó a su predio.

Al escuchar a los atacantes, Luchsinger los enfrentó con un arma, pero estos comenzaron a incendiar la casa, causando la muerte de sus dos ocupantes.