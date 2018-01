Senado colombiano impugna fallos que le exigían crear escaños para víctimas de conflicto

La decisión de impugnar las decisiones judiciales obedece a que discrepan "con sólidos fundamentos jurídicos de las decisiones de las autoridades judiciales que tratan de revivir un acto legislativo que no surgió válidamente a la vida jurídica por la no aprobación de la mayoría absoluta del Congreso", dijo el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, en rueda de prensa transmitida en streaming.

Desde noviembre pasado el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el Senado mantienen un enfrentamiento por la negativa de este último de aprobar 16 escaños para las víctimas del conflicto armado y que fueron acordadas en los diálogos de paz en La Habana.

Tales escaños buscan darles cabida a las víctimas como una forma de reparación por la violencia de la que han sido objeto en el conflicto armado, por lo que la negativa del Senado de aprobarlos constituye, según el Gobierno, las víctimas y la FARC, una violación a los acuerdos de paz.

Cepeda reiteró el jueves que es "amigo del proceso de paz" y que de ningún modo busca "desconocer los derechos de las víctimas o entrabar los desarrollos normativos de los acuerdos de paz", pero que se mantiene firme en respetar la votación del Senado del pasado 30 de noviembre de no aprobar la iniciativa.

Mientras el Senado sostiene que el proyecto no alcanzó los votos necesarios para ser aprobado, el Gobierno dice que sí, ya que en el momento de la votación no estaba presente la totalidad de los senadores.

A finales de diciembre pasado el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (centro) y un juzgado de Bogotá ordenaron al Senado enviar el proyecto al Gobierno para su promulgación, pero esa cámara sostiene que no existe ningún proyecto porque los legisladores no lo aprobaron y que, como tal, no tiene nada que enviar al Ejecutivo.

Sin embargo, Cepeda convocó a una reunión de urgencia para solucionar el tema, la cual podría darse en los próximos días.