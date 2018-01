Venezolanos en República Dominicana esperan que el diálogo alivie la crisis de su país

"Espero que esta nueva reunión entre el Gobierno y la oposición de mi país genere buenos resultados, ya los venezolanos necesitamos dejar atrás esta crisis política que solo trae como consecuencia mayores problemas económicos", dijo a esta agencia Greisy Torrealba, quien desde hace tres meses reside en Santo Domingo.

El diálogo entre el Gobierno y la oposición en República Dominicana se inició el pasado mes de septiembre.

Desde entonces las partes han pautado seis citas, y en las últimas dos, celebradas en diciembre, participaron representantes de los gobiernos de Bolivia, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Chile y México, como garantes.

A juicio de los venezolanos en Santo Domingo consultados por esta agencia, las partes deben llegar a un acuerdo cuanto antes.

"No se ha visto avance en este tiempo, y en este momento es sumamente importante, porque el país no está muy bien, no es un país que puede esperar, porque mucha gente está sufriendo como consecuencia de la crisis política y económica, y necesita un acuerdo en el momento", dijo Dayan García, quien desde hace un año reside en la isla caribeña.

Las partes han informado que hay seis temas de debate sobre la mesa, en los que se han conseguido "importantes avances".

Esos asuntos son cese de sanciones financieras contra Venezuela, situación de la Asamblea Nacional (parlamento), de mayoría opositora, y de la Constituyente, integrada solo por oficialistas, liberación de políticos presos, cooperación internacional de medicamentos y alimentos y garantías para las elecciones presidenciales.

Entre los inmigrantes venezolanos también hay quienes desconocen que en la isla se lleva a cabo un intento de diálogo.

"No tenía idea que estaban haciendo un diálogo acá, y de verdad no creo en los políticos venezolanos; tanto el Gobierno como la oposición están pendientes de sus intereses económicos, sin importar lo que le pase al país", dijo Giovani di Lorenzo, quien se desempeña como comerciante y vive en Santo Domingo desde hace cinco años.

El hombre sin embargo añadió que "sí me gustaría que llegaran a un acuerdo para evitar que mucha gente siga pasando hambre, pero no creo que lo hagan".

Este intento es respaldado por el papa Francisco y por los gobiernos de Rusia y China.

En medio de este proceso, la justicia venezolana anunció la liberación de 44 políticos de oposición detenidos, después de la última reunión celebrada el pasado 15 de diciembre.

Además, el pasado 9 de enero, el Gobierno de Venezuela firmó con Portugal acuerdos que incluyen cooperación en materia de alimentos y medicamentos.

El presidente Nicolás Maduro insiste en que no permitirá "que se utilice la supuesta crisis humanitaria" para intervenir en Venezuela.

"Viven hablando de una supuesta crisis humanitaria en Venezuela; a Venezuela no la va a intervenir nadie, Venezuela está trabajando por su seguridad social, por la igualdad", dijo Maduro.

El presidente añadió que "buscan el petróleo, las riquezas del país; como no pueden intervenir, inventan una crisis humanitaria los bandidos de la oposición interna, vendepatrias".

La reunión de este jueves 11 está pautada para 15:00 hora local (19:00 GMT), y será un encuentro preparatorio de la cita del viernes 12, en la que se prevé la participación de los cancilleres de países los garantes nombrados por el Gobierno y la oposición.

También está prevista la presencia del presidente de República Dominicana, Danilo Medina, de su canciller Miguel Vargas, y del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero (2004 — 2011).