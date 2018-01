Comunero mapuche acusado de homicidio tilda al Gobierno de Chile de racista

"Este Gobierno, pese a ser democrático y parecer cercano a los pobres, ha sido para nosotros el peor y el más racista", afirmó Tralcal en entrevista con Radio Universidad de Chile.

Tralcal es uno de los once comuneros mapuches que están siendo sindicados por la justicia chilena tras un ataque incendiario ocurrido en La Araucanía en 2013 que terminó con la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay.

El año pasado la justicia chilena lo absolvió de su responsabilidad junto a los otros comuneros, pero ese fallo finalmente fue anulado y en febrero de este año se realizará un nuevo juicio para revisar los mismos hechos.

El descargo de Tralcal el 10 de enero fue contra el actual Gobierno de Chile por haber invocado la Ley Antiterrorista en el pasado juicio, y aseguró que sobre todo el segundo mandato de Bachelet (2014-2018) "ha sido el más racista de todos".

"Bachelet no solo aplicó la Ley Antiterrorista en su pasado mandato (2006-2010), sino que ahora también la utilizó", señaló Tralcal.

Se refirió también al fallo que lo absolvió de su responsabilidad, afirmando que "todo se debió a un tema político y de racismo, porque no tenían los argumentos [para enjuiciarnos]".

"Nosotros vamos a volver a ganar, de eso estamos seguros, porque la persona que supuestamente nos acusó (José Peralino) dijo algo falso, yo apenas lo conozco de vista; esto fue preparado por la policía y la Fiscalía", acusó el comunero.

Por último, señaló que el próximo Gobierno del presidente electo Sebastiá Piñera, que asume en marzo de este año, "no aplicará la Ley Antiterrorista".

"Piñera no va a aplicar la Ley Antiterrorista porque no le conviene, por sus intereses económicos; porque se supone que estamos en un país libre donde no existe terrorismo", finalizó.

Al escuchar a los atacantes, Luchsinger los enfrentó con un arma, pero estos comenzaron a incendiar la casa, causando la muerte de sus dos ocupantes.

El nuevo juicio se agendó para el 26 de febrero, y será gestionado con las mismas evidencias recabadas en el juicio anterior, pero con un equipo distinto de jueces.