Ausencia de rastros de turista española en Perú desespera a su familia

"Estamos desesperados porque ya es el décimo día y nadie sabe nada de ella, nadie la ha visto; nos dicen que es una zona turística y que no es normal que nadie sepa nada de ella", señaló la hermana de la joven, Tamara Salazar, en conversación telefónica desde la ciudad española de Valencia (este).

Nathaly Salazar, de 28 años y de origen ecuatoriano aunque residente en España desde los doce años, emprendió un viaje por América Latina en septiembre que la llevó primero a Ecuador y después a Perú.

La joven se comunicaba a diario con su hermana a través de la aplicación Whatsapp, pero a partir del 2 de enero no contestó más a los mensajes, lo que inquietó a la familia.

Cartel de búsqueda de Nathaly Salazar

La última pista que se tiene de la joven es una imagen registrada por la cámara de seguridad del hostal Pariwana donde se hospedaba en Cuzco, en la que aparece preguntando por una excursión a las ruinas del complejo arqueológico de Moray, situado a unos 60 kilómetros de esa ciudad, por lo que debería haber vuelto en el mismo día.

"Ella hablaba conmigo todos los días, [pero] el 2 de enero le escribimos y no contesta; pensábamos que no tendría wifi porque estaba haciendo alguna ruta turística, pero después pasaron unos días y empezamos a preocuparnos (…) el día 5 me puse en contacto con el hostel y me dijeron que había desaparecido", indicó la hermana de la joven.

Nathaly, continuó, nunca avisó de que se fuera a hacer senderismo "ni salió equipada para ello", pues en las imágenes del hostal se aprecia que "solo va con un bolso pequeño".

Tras salir del hostal, se desconoce si Salazar llegó a la terminal de autobuses o le ocurrió algo en el camino.

Demoras en la búsqueda

La hermana de la joven lamenta que la búsqueda de Nathaly haya comenzado al séptimo día de su desaparición, ya que, según indica, las autoridades peruanas aseguraron ya que hubo muchos otros caos de turistas que visitan lugares donde no hay señal telefónica y se quedan allí varios días.

Sin embargo, aclara, Nathaly "no iba vestida para ello" y asegura que "la búsqueda comenzó gracias a la presión tanto del Consulado español de Lima como el [honorífico] de Cuzco".

Por su parte, la policía peruana dijo a Sputnik que la búsqueda comenzó "cuando se recepcionó la denuncia" y confirmó que en muchas ocasiones se han encontrado con casos de turistas que se trasladan a lugares donde no hay acceso telefónico, "como en la Montaña de los Siete Colores, [el circuito de] las Cuatro lagunas, [o la duna de] Cerro Blanco, y allí permanecen una o dos semanas".

Sin embargo, la policía aclaró que el lugar al que supuestamente se habría dirigido Salazar "es abierto, poblado y turístico, en el que hay actividad comercial".

"Hasta la fecha no tenemos ninguna información [sobre la joven] y continuamos buscando en la zona de Cuzco para buscar cualquier rastro", indicó a esta agencia el brigadier de la policía Grover Guerra.

En las tareas de búsqueda, añadió Guerra, participa un equipo especial formado por 15 personas que rastrea "la jurisdicción de Moray y toda la zona inca" de Cuzco.

Los padres de Salazar llegan el 10 de enero a Perú, donde serán recibidos por los cónsules y después serán trasladados en helicóptero hasta Cuzco.