Brasileño que estuvo preso en Venezuela asegura que sufrió "terror psicológico"

"Intentaron imponerme un terror psicológico, diciendo que podría estar allí como unos 1.000 días, que nadie me había buscado y que nadie ni siquiera sabía que estaba preso", escribió Diniz en un mensaje en su cuenta personal de Facebook.

El joven de 31 años confirmó que no sufrió abusos físicos ni sexuales ni tortura de ningún tipo, pero relató las condiciones precarias de la celda en la que pasó 11 días y en la que, según su versión, solo recibió alimentos dos o tres días.

© REUTERS/ Carlos Garcia Rawlins Liberados en Venezuela 44 presos políticos en dos últimos días

"Dormíamos seis personas en colchones en el suelo y otras tres en una litera que se caía a trozos (…) El váter estaba en la celda, sin ninguna privacidad, y no había ducha", indicó.

El brasileño asegura que sufrió amenazas y que los agentes de seguridad tan solo le dejaron salir de la celda para firmar documentos que le llamaban "estafador y agente de la CIA", la Agencia Central de Inteligencia de EEUU.

"Diosdado Cabello, brazo derecho de Nicolás Maduro, hizo un pronunciamiento en la red nacional (…) acusándome de terrorista y de conexiones con grupos delictivos; de verdad, esa gente tiene tanto miedo de perder el poder que ya está alucinando", lamentó.

© AFP 2017/ Luis Robayo Venezuela investiga presuntas bandas paramilitares financiadas por EEUU

Diniz explicó en otro mensaje publicado previamente que viajó a Venezuela para realizar labores de voluntariado donando comida y juguetes para niños, y que nunca se involucró en política.

El brasileño es impulsor de la organización no gubernamental "Time for change the Earth", que según las autoridades venezolanas sería una tapadera para realizar movimientos de desestabilización social, algo que él niega rotundamente.

Después de ser detenido, sin que el Gobierno de Brasil fuera informado tras reiteradas peticiones, Venezuela confirmó su expulsión a Estados Unidos, país donde reside.

Lea más: Canadá pide al presidente de Venezuela que libere a "presos políticos"

El episodio ocurrió pocos días después del inicio de una crisis diplomática entre los dos países: en diciembre el Gobierno brasileño criticó al Ejecutivo de Maduro, y como respuesta, expulsó al embajador brasileño de Caracas.