Sangriento inicio de año en México por trifulcas entre narcos

Tras cerrar el 2017 como uno de los años más violentos en los últimos tiempos, los primeros días de 2018 en México no ilustran un panorama alentador: los choques entre grupos de narcotraficantes dejaron unos 80 muertos en el primer fin de semana de enero.

La violencia se dio sobre todo en el norteño estado de Chihuahua, fronterizo con EEUU, donde los cárteles de Juárez y Sinaloa se disputan por su influencia y control del territorio. En ese territorio, una treintena de personas fallecieron, pero también hubo episodios similares en Baja California, Guerrero, Colima y Veracruz.

Según explicó a Sputnik Arturo Rodríguez, periodista mexicano de la revista Proceso, la violencia con la que inició en 2018 "tiene un significado relevante" debido a que se produce en la antesala de las elecciones presidenciales de julio, que determinarán quién será el presidente mexicano tras la culminación del sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Rodríguez indicó que "la relación del poder político con los grupos delictivos" puede desencadenar un escenario "muy preocupante" para el año, más allá del saldo que dejó el primer fin de semana del año. El experto destacó que en los últimos cuatro días de 2017 "fueron asesinados cinco actores políticos" en cinco estados del país, mientras que en la primera semana de este año hubo un muerto en Nayarit de manos del crimen organizado.

El panorama que se dibuja no es alentador, teniendo en cuenta los antecedentes. Apenas entre enero y noviembre de 2017, hubo 26.573 asesinatos, uno de los peores desde el inicio de la llamada Guerra al Narcotráfico en 2006, cuando el Gobierno tomó la estrategia de militarizar las zonas conflictivas. El año pasado cerró así como el más violento de la historia contemporánea de México.

La incidencia de los crímenes contra la dirigencia política a fines de diciembre ha llevado a que los partidos hayan hecho "algunos reclamos", dijo Rodríguez. Dentro de las principales fuerzas políticas que aspiran llegar al Gobierno, sin embargo, el planteo en materia de seguridad para abatir al narcotráfico "es similar", con la excepción de la posibilidad de amnistía para criminales sugerida por el progresista Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento de Renovación Nacional (Morena), con el objetivo de mitigar la violencia en el país.

"Sin embargo, no deja de lado la estrategia de seguridad, que implica en buena medida la participación de militares de las Fuerzas Armadas en el combate o y la pacificación del país. En realidad no ha dado resultados: estamos a más de 11 años del inicio de este fenómeno de violencia que se da a partir de la militarización planteada por el entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012) (…) y es evidente que el proceso de conflicto no ha cambiado en nada", acotó el periodista.

De acuerdo con Rodríguez, el año electoral comenzará "sin una oferta contundente o convincente" respecto a un cambio en las políticas para dar una solución al conflicto. Desde 2006, la guerra contra el narcotráfico ha provocado un total de más de 196.000 muertes y al menos 30.000 desaparecidos.