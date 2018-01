Familiares de tripulantes de submarino perdido solicitan reunión con Gobierno argentino

"Pedimos a las autoridades de la Armada que necesitamos hablar con el ministro de Defensa (Oscar Aguad) y con el presidente de la nación (Mauricio Macri) porque una de las ideas que ellos aportaron es contratar equipos, porque al haber tan pocos buques dijeron de alquilar equipos, para eso dependemos del Estado, queremos hacer un pedido directo al ministro y al presidente", indicó Moyano, esposa del suboficial primero Rodríguez.

© AP Photo/ Vicente Robles Armada argentina: búsqueda de submarino por 51 días no tiene precedentes

Moyano informó que hicieron la petición de audiencia el 5, el 7 y el 8 de enero y que aún no han tenido respuesta.

El vocero de la Armada, Enrique Balbi, afirmó el 2 de enero que en caso de concluir la ayuda internacional, los buques de Argentina "van a seguir barriendo nuestra plataforma, y después uno puede inspeccionar visualmente contratando (empresas)".

Sin embargo, aclaró, la Armada no tiene comunicación oficial de una fecha límite de la colaboración que está brindado Rusia con el buque Yantar y el vehículo operado remotamente Pantera Plus.

Lea más: Todo lo que tienes que saber sobre el buque ruso Yantar que participa en búsqueda del ARA San Juan

El 8 de enero son solo dos los buques que continúan la búsqueda del submarino San Juan.

© AP Photo/ Esteban Felix Rusia, la última esperanza de los familiares del submarino argentino desaparecido

El 27 de diciembre pasado la Armada comunicó que cinco buques estaban abocados a la tarea: el destructor Sarandí, los avisos Puerto Argentino e Islas Malvinas, con el Pantera Plus a bordo, y los barcos oceanográficos Yantas y Atlantis, de EEUU.

Al día siguiente, el Atlantis retornó a su país.

De momento, la única colaboración internacional que se mantiene es la de Rusia.

El aviso Islas Malvinas permanece en la Base Naval de Ushuaia (sur) para efectuar su relevo con el Puerto Argentino al que trasladará el dispositivo Pantera Plus, agregó la Armada.

Área de búsqueda

En su desesperación, algunas familias se han volcado a la religión y a las consultas con astrólogos y videntes.

© AFP 2017/ Pablo Villagra Una comisión de expertos trata de evaluar cuántas explosiones sufrió el ARA San Juan

Moyano dijo que la madre de uno de los tripulantes informó a la Armada que un vidente le dio las coordenadas donde, a su entender, estaba el submarino y con esa información los familiares solicitaron a la fuerza que ampliara el área de búsqueda.

Esas coordenadas dadas por el vidente fueron comunicadas en la Base Naval de Puerto Belgrano (sur de la provincia de Buenos Aires), cuando 14 familiares fueron informados sobre el criterio de definición de la zona de búsqueda que tiene la Armada.

"Una de las mamás mostró las coordenadas que le habían pasado, se ubicaron en el mapa y por eso ampliaron el radio de búsqueda, ampliaron pero no tenemos los medios, son muy pocos los barcos que tenemos", insistió Moyano.

© Foto: Marcela Moyano La presentación que hizo la Armada a los familiares de tripulantes de submarino

Carta a Putin

La semana pasada algunos familiares entregaron una carta en la embajada de Rusia dirigida al presidente de ese país, Vladímir Putin.

"En la carta se agradece la ayuda y se le pide que por favor no deje la búsqueda, que no deje de buscarlo, que no retire los equipos porque nosotros acá, como familiares desesperados, no tenemos otros medios que cuenten con esa tecnología; agradecerle más que nada porque contábamos con mucha ayuda al principio, EEUU se fue y nos queda nada más que Rusia", dijo Moyano.

Lea también: ¿Nunca va a cesar la histeria? El buque ruso que ayuda a Argentina atemoriza a Occidente

Movilización

© REUTERS/ Marcos Brindicci Hipótesis sobre el ARA San Juan

El 15 de enero, cuando se cumplan dos meses de la desaparición del submarino, los familiares prevén realizar una tercera caminata de la fe en la ciudad de Mar del Plata (este).

"Si no tenemos ningún resultado, el 15 vamos a hacer una caminata de la fe, sería la tercera, desde la base naval hasta la catedral", informó Moyano.

El miércoles 15 de noviembre, el San Juan reportó su última posición a 430 kilómetros del punto más cercano de la costa a la altura del Golfo de San Jorge, en el sureste de Argentina, cuando navegaba en aguas del océano Atlántico desde Ushuaia a su apostadero habitual en la Base Naval de Mar del Plata.