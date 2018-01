Presidente peruano Kuczynski tomará juramento a nuevo gabinete el 9 de enero

Además de la primera ministra Mercedes Aráoz, continuarán en el cargo los ministros Claudia Cooper, de Economía y Finanzas, Carlos Bruce, de Vivienda, y Bruno Giuffra, de Transportes y Comunicaciones, publica el diario El Comercio y el portal Perú 21.

El 21 de diciembre pasado la moción de "vacancia presidencial", prevista en la Constitución, fracasó en el Congreso al obtener 79 votos a favor, 19 en contra y 21 abstenciones, cuando se debían alcanzar 87 voluntades, equivalentes a dos tercios del Congreso, para destituir al jefe de Estado.

Ese mismo día, Kuczynski publicó en la red social Twitter un mensaje llamando a la "reconciliación" del país.

"Peruanos, mañana empieza un nuevo capítulo en nuestra historia: reconciliación y reconstrucción de nuestro país; una sola fuerza, un solo Perú", expresó el mandatario.

La iniciativa de destitución fue presentada en el Congreso el 15 de diciembre por legisladores de los partidos opositores Fuerza Popular (derecha), Frente Amplio (izquierda) y la social demócrata Alianza Popular Revolucionaria Americana.

Los partidos de oposición respaldaron su iniciativa de vacancia afirmando que Kuczynski presentaba "incapacidad moral" para seguir gobernando luego de que la empresa constructora brasileña Odebrecht informara a la Comisión Lava Jato del Congreso peruano que pagó asesorías a la empresa Westfield Capital, creada en EEUU en 2002 por el actual jefe de Estado.

Diez legisladores de Fuerza Popular (fujimorismo), la mayor bancada en el Congreso, con 71 escaños de 130, se abstuvieron de votar, entre ellos Kenji Fujimori, hijo del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y hermano de Keiko, líder de ese partido.

Algunos políticos, politólogos y distintas voces hicieron pública la opinión de que los legisladores de Fuerza Popular que se abstuvieron de destituir a Kuczynski lo hicieron a cambio del indulto a Fujimori.

© REUTERS/ Guadalupe Pardo La desaprobación a políticos alcanza un histórico de 75% en Perú

El 24 de diciembre Kuczynski anunció el perdón al exjefe de Estado, quien cumplía una pena de 25 años por homicidio calificado, secuestro agravado y actos de corrupción.

Sin embargo, Kenji Fujimori negó el 7 de enero que haya habido acuerdos.

"Aquí no hubo una toma y daca, aquí no hubo ninguna negociación, pero al final la opinión pública es libre de creerme o no", indicó al programa televisivo Cuarto Poder.

El partido opositor Frente Amplio anunció que prevé presentar una nueva moción de "vacancia presidencial" contra el jefe de Estado, ya que entienden que incurrió nuevamente en incapacidad moral, esta vez al otorgar el indulto a Fujimori.

© REUTERS/ Guadalupe Pardo Kuczynski: empieza la reconciliación en Perú

Kuczynski asumió el 28 de julio de 2016 y ya ha tenido que enfrentar la destitución de dos ministros por parte del Congreso, así como la disolución del gabinete, también por decisión del parlamento.

En septiembre pasado el Congreso rechazó la moción de confianza al gabinete presentada por el entonces presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, ante el anuncio de Fuerza Popular de realizar un pedido de censura de la ministra de Educación, Marilú Martens, a raíz de la huelga de maestros que duró 75 días.

Luego de rechazada la moción de confianza, el presidente del Consejo de Ministros y los secretarios de Estado renunciaron y Kuczynski debió nombrar un nuevo gabinete.

En diciembre de 2016 el Congreso censuró al entonces ministro de Educación, Jaime Saavedra, acusado de no resolver las denuncias de corrupción en su cartera, con votos de los bloques de Fuerza Popular y del también opositor Partido Aprista Peruano.