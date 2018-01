¿Está Brasil desaprovechando la oportunidad de ser líder mundial?

"Esa ausencia de liderazgo, o incluso de intento de liderazgo mundial, intelectual y cultural sería incluso una oportunidad si aquí hubiera un líder, pero no tenemos a ninguno, desgraciadamente", aseguró Amorim, quien fue ministro de Asuntos Exteriores durante los ocho años del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011).

En su opinión, con el Gobierno actual de Michel Temer, Brasil perdió protagonismo en el escenario internacional en las relaciones comerciales y en su papel de mediador de paz en conflictos.

En ese sentido, recordó que durante los años de Lula el país creó la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), modificó el modelo de negociaciones en la Organización Mundial del Comercio (OMC) e impulsó los BRICS (el grupo que reúne a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), entre otros logros.

"Nada de eso existe a día de hoy; estamos totalmente sin liderazgo", añadió a ese medio de comunicación.

Como ejemplo nombró el caso de Venezuela, donde a pesar de la grave crisis económica y política, Brasil no pude ejercer ninguna mediación, porque "está de un lado", dijo parafraseando al actual canciller Aloysio Nunes, del conservador Partido de la Social Democracia Brasileña.

Amorim también destacó que Venezuela sufre en buena parte por la caída del precio del petróleo y por el boicot de la mayor potencia mundial, en referencia a Estados Unidos.

Otras opciones

Respecto a los otros países latinoamericanos que podrían ocupar el papel de Brasil como potencia regional, el canciller descartó que pueda haber un recambio.

© REUTERS/ Ueslei Marcelino El futuro de Lula y las elecciones, los desafíos de Brasil para 2018

Así, considera que México está demasiado cerca de EEUU y aunque Chile, Argentina y Colombia "tienen peso" no se pueden comparar con Brasil, que tiene la mitad del territorio y la población de América Latina y casi 40 por ciento de su Producto Interno Bruto.

Retirado de la diplomacia, Amorim es autor del manifiesto "Unas elecciones sin Lula son un fraude", donde critica la persecución judicial que, a su juicio, está sufriendo el expresidente para que no pueda ser candidato en las elecciones de octubre de este año.

El 24 de este mes el exmandatario podría ser condenado en segunda instancia a nueve años y medio de cárcel por delitos de corrupción.

"A mi modo de ver (la acusación) está muy basada en cosas frágiles, que no se sostienen", dijo el excanciller al respecto, y añadió que por el momento no cuenta con un plan alternativo en caso que Lula no pueda presentarse a las elecciones.

Amorim fue canciller de Lula entre 2003 y 2010, pero antes lo fue con el Gobierno de Itamar Franco (1993-1994).

Su última etapa en la vida pública se produjo durante el primer Gobierno de Dilma Rousseff, cuando fue ministro de Defensa (2011-2014).