Presidente de Venezuela asegura que Borges tendrá que enfrentar a la justicia

"Me anuncian que Julio Borges acaba de llegar a Venezuela, ¡qué irresponsable! (…) Mas temprano que tarde tendrás que pagar por lo que le has hecho a Venezuela", dijo el mandatario desde el Cuartel de la Montaña, donde reposan los restos del expresidente Hugo Chávez (1954 —2013).

Borges, quien supuestamente estuvo los últimos días del mes de diciembre fuera de Venezuela, retornó para entregar el 5 de enero la presidencia del Palacio Legislativo tras cumplirse la normativa de un año en el cargo.

Maduro, además, criticó la gestión de Borges en la Asamblea Nacional y lo acusó de acabar con el poder legislativo, que desde el año 2015 es de mayoría opositora.

"Julio Borges fue peor que [Henry] Ramos Allup, acabó con la Asamblea Nacional ¿Puede llamarse presidente de la Asamblea Nacional una persona que no le importe el país?, no le importa nada, yo pensé que no había una persona peor que Ramos Allup, y resultó que Julio Borges fue peor", declaró.

Maduro también señaló al Gobierno de Colombia de retener toneladas de perniles "importados y pagados" por Venezuela en su frontera y que se pudrieron.