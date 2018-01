Legislativo de Ecuador no archivará proceso de juicio político contra vicepresidente

"El archivo ocurre cuando hay una discusión legislativa, se cumplen con todos los parámetros, con las pruebas de cargo y descargo… y finalmente la comisión considera, después de la argumentación, que no existen elementos sustanciales para ir a un juicio político", declaró este 4 de enero la parlamentaria a la prensa en las instalaciones del Legislativo.

Allí insistió en que "no sería un archivo porque no se ha finalizado el proceso" y que en caso de que se nombre a un nuevo vicepresidente en los próximos días "habría que hacer una suspensión" del trámite "o estudiar las alternativas jurídicas respectivas".

El 28 de diciembre, el presidente Lenín Moreno confirmó el cese de funciones de Glas luego de que se cumplieran 90 días de ausencia en el cargo desde el pasado 2 de octubre, día que en fue trasladado a una prisión de Quito por el caso Odebrecht, por el cual fue sentenciado semanas después a seis años de reclusión menor por el delito de asociación ilícita.

Sin embargo, aún restan trámites administrativos para oficializar su salida y concluido aquello Moreno podrá enviar al parlamento la terna para su reemplazo definitivo.

Por su parte, el asambleísta del gobernante Alianza País (AP) Pabel Muñoz, cree que la Comisión debería emitir pronto un dictamen al respecto pues "ya no estando en funciones [Glas] el juicio no tiene sentido" debido a que la Constitución "señala que el juicio político cabe para el presidente o vicepresidente en funciones, con lo cual ya no tendría sentido continuar".

Lo mismo opina el también legislador de AP, Daniel Mendoza, quien considera que "este es un tema que debe cerrarse por el bien del país".

Sin embargo, el asambleísta de oposición y proponente del juicio, Roberto Gómez, piensa que el trámite debe continuar "porque inició antes de que Glas deje de ser vicepresidente".

Para que se proceda el archivo "primero tendría que dejar de tener el cargo", explicó Gómez al enfatizar en que "el juicio político ya inició" y que Glas "sigue siendo vicepresidente hasta que sea verificada su cesación en el cargo, más allá de la declaración política" hecha por Moreno.

Por lo pronto, la fiscalía fue notificada, así como los asambleístas que apoyaron el enjuiciamiento, para que el próximo viernes presenten las pruebas de cargo, mientras que el vicepresidente está convocado para el 7 de enero.

Según la defensa de Glas, el mandatario no tiene la potestad para destituirlo y ha insistido en que el vicepresidente aún se encuentra en uso de sus vacaciones.