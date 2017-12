Ecuador tiene plazo hasta 2022 para concluir tareas de desminado en frontera con Perú

Ecuador informó ante la Convención que "hasta el 2016, año en el que se tenía previsto culminar con el desminado humanitario, logró liberar un total de 167 áreas peligrosas en 498.508,38 m2, destruyendo 11.431 minas antipersonales", consigna un reporte del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Las minas antipersonales son una de las principales secuelas que dejó el conflicto bélico de 1995 entre ambos países, cuyo acuerdo de paz se firmó en 1998.

Ecuador justificó su pedido de aplazamiento debido al terremoto ocurrido en abril de 2016, "que requirió de la relocalización de recursos económicos y logísticos para enfrentar la crisis", además "de las condiciones geográficas y meteorológicas que dificultan el acceso a las zonas minadas, así como al incremento de objetivos y áreas peligrosas".

Con este antecedente, a partir de 2018 el objetivo será liberar un total de 100.496,00 m2 y 3.893 minas antipersonales.

